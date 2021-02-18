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الأرصاد: تحسن في طقس غد..وموجة سيئة متوقعة منتصف الأسبوع المقبل

الخميس 18/فبراير/2021 - 11:04 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
كشفت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد، عن توقعات في تحسن درجات الحرارة، موضحة أن هناك هدوءا في نشاط الرياح.

وأوضحت خلال تصريحات للتليفزيون المصري، أن غدا حالة من استقرار الطقس علي معظم أنحاء الجمهورية، مع أمطار متوسطة للوجه البحري، منوهة أن الأمطار علي القاهرة بسيطة وغير مؤثرة.

وحذرت المصريين من تكرار موجة الطقس السيئ والتي تضرب البلاد منذ يومين.


وقالت: "قد نشهد فرص سقوط أمطار منتصف الأسبوع المقبل، لكن بكمية أقل من اليومين الماضيين".

وأضافت، عن استمرار فرص سقوط الأمطار الخفيفة غدا الجمعة على القاهرة، بنسبة 30 %، منوهة بتحسن الأحوال الجوية وحالة الطقس على معظم أنحاء الجمهورية السبت.

 وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من استمرار انخفاض درجات الحرارة بكافة الأنحاء بالجمهورية اليوم الخميس.
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