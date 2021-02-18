وزير خارجية اليمن: نعيش حالة اختطاف للدولة وعلينا إيقاف دعم إيران للحوثيين

قال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك ، إن الوضع فى بلاده ليس نتاج كارثة طبيعية ولكنه نتاج إشكال سياسى قائم واختطاف للدولة وتدخل إقليمى ووجود صراعات.





وأضاف " مبارك " ، عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن هناك فرصة تبوح بالأفق فى اليمن ، لافتا إلى أن دولته تلتقط الاهتمام الدولى الكبير خاصة سواء فى مسار الأمم المتحدة وكان هناك الكثير من الأفكار التى طرحت لإعادة إحياء مسار السلام فى اليمن .





وأشار إلى اليمن تسير تجاه التشاور الشامل حول صياغة الحل الشامل والدعاوى الكثيرة فى كافة عواصم العالم نحو توفير فرص لإنهاء الحرب وتحقيق السلام لكن فى المقابل يواجهون بيانات إدانة أوروبية .





وأكد أن اليمن تشهد تطورا عسكريا كبيرا من قبل ميليشيات الحوثيين والذى يرسل رسائل سلبية ولابد علينا أن نتعاطى مع التحديات العالمية وإيقاف كافة الدعم الايرانى لهذه الميليشيات .





وأعلن وزير خارجية اليمن عن وجود مبادرات عاجلة لفك الحصار عن مدينة تعز وقد تم اقتراح هذه المبادرات .



