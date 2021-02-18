مستشار وزير المالية: رقمنة 2.5 مليون وثيقة حتى الآن

قال الدكتور شريف حازم، مستشار وزير المالية، إن الدولة تعمل علي الرقمنة لكل الوثائق، موضحا أنه تم إعداد حوالي ٢.٥ مليون وثيقة.









وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، إلى أن بعض الوثائق تحتاج إلي ترميم نظرا لقدمها، قائلا: " عقب رقمنة وثائق الدولة سوف تعرض علي الإنترنت لاستخدامها من قبل الراغبين".





وقالت وزارة المالية، إن دار المحفوظات العمومية تحظى باهتمام وزاري خاص، إذ تحتوي على العديد من الوثائق التاريخية المهمة، باعتبارها أول "دفترخانة" عربيًا وأفريقيًا، وثاني أقدم أرشيف بالعالم.









ولفتت الوزارة في بيان اليوم الخميس، إلى أنها تسجل وتوثق ذاكرة مصر، منذ نحو 200 عام، من خلال حفظ ملايين الوثائق الرسمية والإصدارات الحكومية والخرائط التي تصف تاريخ مصر الحديث الممتد منذ عام 1805 بكل دقة وأمانة.





ولفتت الوزارة، إلى أن هناك مشروعًا لميكنة الوثائق التاريخية المهمة في "دار المحفوظات"، بما يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للتحول التدريجي إلى «مصر الرقمية»، من خلال التوظيف الأمثل لأحدث التكنولوجيات والخبرات الدولية في تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.



