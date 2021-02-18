ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مستشار وزير المالية: رقمنة 2.5 مليون وثيقة حتى الآن

الخميس 18/فبراير/2021 - 11:42 م
صدى البلد
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال الدكتور شريف حازم، مستشار وزير المالية، إن الدولة تعمل علي الرقمنة لكل الوثائق، موضحا أنه تم إعداد حوالي ٢.٥ مليون وثيقة.


وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، إلى أن بعض الوثائق تحتاج إلي ترميم نظرا لقدمها، قائلا: " عقب رقمنة وثائق الدولة سوف تعرض علي الإنترنت لاستخدامها من قبل الراغبين".

وقالت وزارة المالية، إن دار المحفوظات العمومية تحظى باهتمام وزاري خاص، إذ تحتوي على العديد من الوثائق التاريخية المهمة، باعتبارها أول "دفترخانة" عربيًا وأفريقيًا، وثاني أقدم أرشيف بالعالم.


ولفتت الوزارة في بيان اليوم الخميس، إلى أنها تسجل وتوثق ذاكرة مصر، منذ نحو 200 عام، من خلال حفظ ملايين الوثائق الرسمية والإصدارات الحكومية والخرائط التي تصف تاريخ مصر الحديث الممتد منذ عام 1805 بكل دقة وأمانة.

ولفتت الوزارة، إلى أن هناك مشروعًا لميكنة الوثائق التاريخية المهمة في "دار المحفوظات"، بما يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للتحول التدريجي إلى «مصر الرقمية»، من خلال التوظيف الأمثل لأحدث التكنولوجيات والخبرات الدولية في تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

وذكرت أن مشروع رقمنة دار المحفوظات العمومية يسهم في التيسير على المواطنين، حيث من المستهدف إتاحة استخراج شهادات الميلاد والوفاة المسجلة بالدفاتر حتى نهاية عام 1960 ومكلفات الأراضي الزراعية إلكترونيًا، بعد الانتهاء من مشروع الرقمنة، على النحو الذي يُخفف عن المواطنين بالمحافظات مشقة السفر من مقار إقامتهم إلى "دار المحفوظات" بالقاهرة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

حصاد دار الإفتاء 2020.. محاربة التطرف ونشر الفكر الوسطي.. الإجابة عن مليون و300 ألف فتوى.. والمفتي يكشف عن 8 مشروعات تضمن مستقبلا مشرقا

ماذا قدمت دار الإفتاء في 2020؟ إنجازات تُسطر بماء الذهب في التاريخ

توظيف أمثل للتكنولوجيا.. المالية: اهتمام رئاسي بتطوير العمل الحكومي في أزمة كورونا

قطار «رقمنة مصر» يصل «دار المحفوظات» «الدفترخانة».. في «الحفظ والصون».. ورقيًا وإلكترونيًا

ترشيحاتنا

انتهى وقت المزاح يا آبي.. مطلب عاجل بفرض عقوبات رادعة على إثيوبيا

نجم مانشستر سيتي يرشح الوجهة المقبلة الأفضل لـ محمد صلاح

مهم للنساء.. تناولي كوبًا من اليانسون على الريق وشاهدي النتيجة

أثناء الصلاة.. وفاة نائب مدير الدقهلية للسكر في مسجد الشركة

3 حالات لإخلاء الشقة المؤجرة.. تعديلات على قانون الإيجار القديم

شاهد.. صاروخية الدرع تقود الزمالك للفوز على الأهلي في دوري المحترفين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 فوائد مذهلة للبصل المشوي.. الثالثة أهمها

بسبب سلوكه تحت تأثير الكحول.. مسافر على متن طائرة يواجه عقوبة السجن عامين

أناقة وجرأة.. إطلالات جذابة لـ درة برفقة زوجها