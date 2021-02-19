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ديني

بث مباشر.. خطبة الجمعة بالحرمين الشريفين وسط إجراءات احترازية

الجمعة 19/فبراير/2021 - 10:31 ص
الحرم المكي
الحرم المكي
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محمد شحتة
أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الجمعة، عن ترجمة خطبة صلاة الجمعة، في المسجد الحرام.

ومن المقرر أن يكون الخطيب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس إمام وخطيب المسجد الحرام.

وسوف تبث الخطبة عبر عدة موجات إذاعية، ومن خلال تطبيقات أجهزة الجوال ومنصة "منارة الحرمين".
لمشاهدة الخطبة مترجمة من هنا

وتبث فضائية القرآن الكريم، والسنة النبوية، خطبتي الجمعة من الحرم المكي والمدني، وسط إجراءات احترازية للمصلين، خوفا من انتشار فيروس كورونا.
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