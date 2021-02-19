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ديني

استمعوا للخطبة في الراديو.. غياب خطيب مسجد بالمنوفية يثير استياء المصلين

الجمعة 19/فبراير/2021 - 01:17 م
صلاة الجمعة
صلاة الجمعة
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محمد شحتة
شهدت عزبة عمرو، بمحافظة المنوفية، واقعة غريبة أثناء صلاة الجمعة اليوم، بعدما تغيب خطيب المسجد عن الصلاة.

وانتظر المصلون بعد أذان الجمعة، من يصعد إلى المنبر، وتفاجأوا بأن خطيب المسجد تغيب عن الحضور لإلقاء خطبة الجمعة، في مسجد أبو النور، في عزبة عمرو ، بمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

وسادت حالة من الاستياء بين أهل البلد، حتى أن بعضهم كشف أن هذه الواقعة ليست المرة الاولى لتغيب خطيب هذا المسجد إلى الصلاة.

واستمع المصلون إلى الخطبة في الراديو ، بعد غياب الخطيب، وبعد دقائق معدودة، قام أحد الشباب الصغار، في المرحلة الإعدادية الأزهرية وصعد إلى المنبر وخطب خطبة من الهاتف المحمول وصلى بالناس إماما وأنقذ الموقف.

موضوع خطبة الجمعة
ونشرت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الإلكتروني، موضوع خطبة الجمعة اليوم ، بعنوان: «تنظيم النسل قضية أخذ بالأسباب الشرعية».

وقالت الوزارة في بيان لها، إن خطبة الجمعة تتناول قضية من أهم القضايا المجتمعية وهي قضية الصحة الإنجابية وتنظيم النسل، مؤكدة أن تنظيم النسل في واقعنا الراهن ضرورة شرعية، وأنه يدخل في عمق مفهوم الأخذ بالأسباب الشرعية.

وطالبت الأئمة بالالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين «الأولى والثانية» مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.
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