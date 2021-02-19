استمعوا للخطبة في الراديو.. غياب خطيب مسجد بالمنوفية يثير استياء المصلين

شهدت عزبة عمرو، بمحافظة المنوفية، واقعة غريبة أثناء صلاة الجمعة اليوم، بعدما تغيب خطيب المسجد عن الصلاة.





وانتظر المصلون بعد أذان الجمعة، من يصعد إلى المنبر، وتفاجأوا بأن خطيب المسجد تغيب عن الحضور لإلقاء خطبة الجمعة، في مسجد أبو النور، في عزبة عمرو ، بمركز أشمون بمحافظة المنوفية.





وسادت حالة من الاستياء بين أهل البلد، حتى أن بعضهم كشف أن هذه الواقعة ليست المرة الاولى لتغيب خطيب هذا المسجد إلى الصلاة.





واستمع المصلون إلى الخطبة في الراديو ، بعد غياب الخطيب، وبعد دقائق معدودة، قام أحد الشباب الصغار، في المرحلة الإعدادية الأزهرية وصعد إلى المنبر وخطب خطبة من الهاتف المحمول وصلى بالناس إماما وأنقذ الموقف.





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