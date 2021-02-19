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توك شو

لؤلؤ في ضيافة منى الشاذلي الليلة.. فيديو

الجمعة 19/فبراير/2021 - 01:27 م
منى الشاذلي
منى الشاذلي
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البهي عمرو
عرضت قناة سي بي سي، البرومو التشويقى الخاصة بحلقة اليوم لـ الإعلامية منى الشاذلى مقدمة برنامج معكم، وكشفت القناة أن الفنانة مى عمر لؤلؤ، ستكون ضيفة حلقة اليوم.

وترد مى عمر خلال الحلقة على الأسئلة التى تشغل الجمهور عن المسلسل.

وعلى مدار ما يقرب من شهرين ، تم عرض مسلسل لؤلؤ الذي قامت ببطولته الفنانة مي عمر زوجة المخرج محمد سامي ، والذي يحكي قصة فتاة عاشت في ملجأ ايتام ، لكن صوتها المميز كان السبب في تغيير حياتها لتصبح مطربة شهيرة لكن تدفع ثمن شهرتها ونجاحها العديد من الخسائر خلال مشوارها الفني . 

الحلقة الأخيرة من مسلسل لؤلؤ التي عرضت أمس تصدرت مواقع التواصل الإجتماعي، فكانت مفاجئة وصادمة للمشاهدين الذين لم يتوقعوا نهاية المسلسل الذي تابعوه عن شغف بعد أن حصد نسبة كبيرة من المشاهدات من الحلقة الأولى. 

العديد من الملاحظات كانت تدور حول مسلسل لؤلؤ وهو ما جعله تريند السوشيال ميديا على مدار شهرين متواصلين ، وزاد الأمر خلال الساعات الماضية بعد عرض الحلقة الأخيرة من لؤلؤ . 

الفنان ادوارد كان له نصيب كبير في نجاح المسلسل بهذا الشكل، بعد أن دارت حوله الحلقة الأخيرة بعد قيامه بقتل بودا الذي يقوم بدوره محمد الشرنوبي ، كي يخلص لؤلؤ من أزمة الفيديو المصور له . 

كما أن الفريق القائم على المسلسل استطاع أن يشوق الجمهور بشكل كبير لجميع الأحداث وفي حلقات معينة ، كما حدث في حلقة محاولة قتل لؤلؤ والتي انتظرها المشاهدين بشغف ، فكان التشويق ضمن عناصر نجاح المسلسل . 

الادوار الجديدة لبعض ابطال مسلسل لؤلؤ كان له عامل كبير في نجاح المسلسل ، وبشكل خاص النجم ادوارد الذي قدم دور مختلف تماما عن جميع أدواره السابقة ، كذلك الفنان محمد الشرنوبي الذي يقدم دور النصاب لأول مرة ، وكذلك الوجه الجديد الفنانة هدير عبد الناصر التي قامت بدور مروة صديقة لؤلؤ . 


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