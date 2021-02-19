ضبط شبكة اتصالات غير شرعية لتوزيع خدمات الإنترنت بالبحيرة

تمكنت للاجهزة الامنية من ضبط شبكة لتوزيع خدمة الإنترنت على المواطنين مقابل مبالغ مالية بالبحيرة.





أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات قيام (شخص ، مقيم بمحافظة البحيرة) بإقامة منظومة إتصالات غير شرعية لخدمات الإنترنت لتقديم خدماتها للمواطنين دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية متخذًا من محل إقامته مركزًا لإدارة النشاط.





وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة والجهات المعنية، أمكن ضبطه وبتفتيش مسكنه عثر على كافة الأجهزة المعدة للنظام عبارة عن ( 12 سويتش – 2 مقوى إشارة خارجى - 2 كيسة كمبيوتر - 12 راوتر - لوحة مفاتيح- مجموعة من الأسلاك والكابلات خاصة بتوصيل الشبكات) بمواجهة المذكور أقر بإنشائه تلك الشبكة وتوزيع خدمة الإنترنت على المواطنين مقابل مبلغ مالى يتم تحصيله منهم شهريًا .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتصالات.



