ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

عودة الصلاة بكنائس الطائفة الإنجيلية طوال أيام الأسبوع

الجمعة 19/فبراير/2021 - 03:02 م
صدى البلد
Advertisements
سامح سلام
أعلنت الطائفة الإنجيلية اليوم برئاسة الدكتور القس إندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية، عن عودة الصلاة بالكنائس وممارسة طقوس العبادة كل أيام الأسبوع بسبب فيروس كورونا المستجد.

وذكر بيان صادر اليوم عن الطائفة الإنجيلية في مصر أنه اجتمع اليوم، المجلسُ الإنجيليُّ العام ورؤساءُ المذاهبِ الإنجيلية بمصر، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيليَّة بمصر، بمقر الطائفة بمصر الجديدة، لمتابعة جميع التقارير الخاصة بتداعيات انتشار فيرس كورونا.

وأضاف البيان أنه بناءً عليه قرر المجلس العودة التدريجية للعبادة كل أيام الأسبوع، لكافة الاجتماعات العامة والفرعية وجميع المناسبات، والأفراح والجنازات، واللقاءات الروحية وبيوت الخلوة، لجميع الكنائس التابعة للطائفة الإنجيلية بمصر.

وتابع قائلا، إن قرار العودة يأتى مع التشديد والتدقيق على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها اللجنة الطبية التابعة لرئاسة الطائفة الإنجيليَّة.

كما قرر المجلس الإنجيلي ورؤساء المذاهب بتكليف اللجنة الطبية التابعة لرئاسة الطائفة الإنجيليَّة، بمتابعة ورصد الوضع الطبي في جميع كنائسنا الإنجيليَّة، خلال شهري فبراير ومارس، على أن يتم إرسال تقارير المتابعة وكل ما هو جديد إلى رئاسة الطائفة الإنجيليَّة.
عودة الصلاة بكنائس الطائفة الإنجيلية طوال أيام الأسبوع
عودة الصلاة بكنائس الطائفة الإنجيلية طوال أيام الأسبوع
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

مكسبي تتحدى بي إن سبورت بقناة جديدة

الأرصاد تكشف حالة الطقس وخريطة سقوط الأمطار اليوم بالمحافظات

لأول مرة.. الكرملين يكشف رتبة بوتين العسكرية في الجيش

بعد صدمة مبابي.. الخطة ب تقرب محمد صلاح من ريال مدريد

الزراعة بدون تربة تتنج 12 ضعف الأراضي.. تفاصيل

طريقة عمل الكوارع لـ نجلاء الشرشابي بـ 3 وصفات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مطالبة برلماني بمنعه.. اكتشف حقيقة أضرار زيت الطعام على الصحة

ماركة عالمية و بالريال .. تعرف على سعر فستان لجين عمران في أحدث ظهور لها

طريقة عمل الكوارع لـ نجلاء الشرشابي بـ 3 وصفات