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أخبار البلد

مصر تشارك بمعرض IDEX 2021 لأنظمة التسليح والدفاع في أبو ظبي.. تفاصيل

الجمعة 19/فبراير/2021 - 04:16 م
اللواء محمد أحمد
اللواء محمد أحمد مرسي وزير الإنتاج الحربي
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كريم الخطيب
يتوجه وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد أحمد مرسي، غدا السبت الموافق 20 فبراير 2021، إلى مدينة أبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة لحضور فعاليات معرض الدفاع الدولي "IDEX 2021"، والمقام بمدينة أبو ظبى خلال الفترة من25:21  فبراير الحالى.

وشارك وزارة الإنتاج الحربي فى الجناح المصرى بالمعرض لعرض منتجاتها من الأسلحة والذخائر والمعدات الدفاعية والتى تقوم بتصنيعها شركات الإنتاج الحربي، وتعد هذه هي  المشاركة الثالثة على التوالى لوزارة الإنتاج الحربي، حيث شاركت وزارة الإنتاج الحربي فى معرض الدفاع الدولي  " IDEX 2017 "  IDEX 2019".  

ومن المخطط أن يلتقى وزير الدولة للإنتاج الحربي عددا من الشخصيات الهامة من القيادات العسكرية حول العالم وعدد من رؤساء الشركات المشاركة فى المعرض، إلى جانب زيارته للأجنحة المختلفة بالمعرض.

وتعد مشاركة وزارة الإنتاج الحربي فى هذا المعرض فرصة مهمة للوزارة لفتح نافذة على العالم من خلال عرض إمكاناتها التكنولوجية والفنية المستخدمة فى التصنيع الحربي، إلى جانب الإطلاع على أحدث ما توصلت إليه الدول المشاركة فى المعرض من تكنولوجيا حديثة فى مجال أنظمة التسليح والدفاع، كما تعد فرصة مهمة لدعوة الشركات للمشاركة بمعرض " EDEX 2021 "  الذى سيقام فى مصر فى دورته الثانية بعد النجاح الذى حققه فى دورته الأولى عام ٢٠١٨.
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