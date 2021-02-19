مصر تشارك بمعرض IDEX 2021 لأنظمة التسليح والدفاع في أبو ظبي.. تفاصيل

يتوجه وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد أحمد مرسي، غدا السبت الموافق 20 فبراير 2021، إلى مدينة أبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة لحضور فعاليات معرض الدفاع الدولي "IDEX 2021"، والمقام بمدينة أبو ظبى خلال الفترة من25:21 فبراير الحالى.





وشارك وزارة الإنتاج الحربي فى الجناح المصرى بالمعرض لعرض منتجاتها من الأسلحة والذخائر والمعدات الدفاعية والتى تقوم بتصنيعها شركات الإنتاج الحربي، وتعد هذه هي المشاركة الثالثة على التوالى لوزارة الإنتاج الحربي، حيث شاركت وزارة الإنتاج الحربي فى معرض الدفاع الدولي " IDEX 2017 " IDEX 2019".





ومن المخطط أن يلتقى وزير الدولة للإنتاج الحربي عددا من الشخصيات الهامة من القيادات العسكرية حول العالم وعدد من رؤساء الشركات المشاركة فى المعرض، إلى جانب زيارته للأجنحة المختلفة بالمعرض.



