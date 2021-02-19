أفضل 5 هواتف بتقنية الـ 5G لعام 2021

بدأت كبرى شركات الهواتف الذكية خلال العام الماضي، في الاهتمام بتصيع الهواتف التي تقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، حيث أمست شبكة الاتصالات الأسرع تتوفر في بعض الدول حول العالم من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا.





ومن بين الأجهزة التي تقدم دعما لشبكات الـ 5G، تتمتع جميع هواتف آيفون 12 الأحدث من آبل باتصال الجيل الخامس، كما تعد سامسونج الشركة الأكثر شهرة المصنعة لهواتف 5G بنظام التشغيل أندرويد، لذا نستعرض إليك فيما يلي أفضل هواتف 5G، وفقا لما ذكره موقع "cnet" التقني.





1. سلسلة آيفون 12 من آبل:





كشفت شركة آبل في شهر أكتوبر من العام الماضي، النقاب عن أربع إصدارات من هواتف آيفون وجميعها تدعم اتصال شبكات الـ 5G، حيث يأتي الإصدار العادي من السلسلة بسعر 830 دولار أمريكي (أي ما يعادل 13 ألف جنيه مصري)، ويتميز بمعالج سريع من نوع A14 Bionic وكاميرات خلفية مزدوجة، بينما يعد جهاز iPhone 12 Mini هو أرخص وأصغر هاتف بتشكيلة آبل الجديدة، بينما يقدم الهاتفان الآخران iPhone 12 Pro و 12 Pro Max المزيد من الميزات وسعر أعلى.









2. هواتف Galaxy Note 20 من سامسونج:





صممت سامسونج هاتفي Galaxy Note 20 و20 Ultra، لتقدم دعما لميزة القلم الإلكتروني الذكي S Pen، وهما هواتف باهظة الثمن وفائقة الجودة مع شاشات واسعة ودعم 5G، كما تملك أيضًا إعدادات كاميرا خلفية ثلاثية مع معالج عالي الطاقة من نوع +Snapdragon 865.



