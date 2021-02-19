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خلايا الدم الحمراء.. حسام موافي: الأنيميا في الواقع نقص أكسجين

الجمعة 19/فبراير/2021 - 07:04 م
الدكتور حسام موافي
الدكتور حسام موافي
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أسامة علي
كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بطب قصر العينى، أسباب وأعراض الأنيميا.

وقال موافى، خلال تقديمه برنامج "رب زدني علما" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إن معنى أنيميا فقر الدم فى الخلايا الحمراء، معقبا: "نقص الخلايا الحمراء تسمى أنيميا".

وأوضح أستاذ طب الحالات الحرجة بطب قصر العينى أن نقص التالى "الحديد، فيتامين بـ 12، الفوليت، الغدة الدرقية، الغدة النخامية، البروتين"، يسبب أنيميا.

وتابع موافى "الأنيميا فى الواقع هى نقص أكسجين لأن وظيفة الخلايا الحمراء، حمل الأكسجين".

ونوه أستاذ طب الحالات الحرجة بطب قصر العينى، بأن الأنيميا من الأمراض المنتشرة جدا، لافتا إلى أن أعراضها مشتركة مع كل الأمراض.
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