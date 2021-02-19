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توك شو

سميرة سعيد: مصر بها كم حب وود ماشوفتوش في مكان تاني.. فيديو

الجمعة 19/فبراير/2021 - 10:39 م
الفنانة سميرة سعيد
الفنانة سميرة سعيد
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محمود محسن
قالت المطربة سميرة سعيد إنني لم أشعر بغربة مطلقا؛ لأنني أعرف كل الناس، مؤكدة: أشعر أن لدى أُلفة ولدي حلم طول الوقت حتى آخر نفس فى حياتي.

وأضافت سعيد، خلال لقاء لها لبرنامج "السيرة" عبر فضائية "دي ام سي"، أنه يكون هناك العديد من الأشخاص أحبهم مثل أهلي أو إخوتي، معلقة: "أنا مش وحيدة، ومحاطة بكم من الحب والمحبة من الناس واهتمام كبير ويبدونى على أولويات فى حياتهم". 

وتابعت المطربة سميرة سعيد أن لي صديقة أكون على تواصل دائما عندما يصيبني الضيق، مؤكدة انني عندما اتحدث معها؛ أشعر براحة، وأنسى السبب الذي ضايقني، أكون مضايقة وبقفل التليفون، وبعدين بكون مسرورة وهي صديقتى منذ أكثر من 14 سنة.

وأشارت سعيد إلى أن مصر فيها كم من الحب والود والعطاء لأي حد مشفتوش في مكان تانى.
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