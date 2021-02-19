ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

المتحدث باسم الكنيسة: اللجنة الدائمة للمجمع المقدس معنية بدراسة واتخاذ القرارات في الظروف الطارئة

الجمعة 19/فبراير/2021 - 10:43 م
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
Advertisements
سامح سلام
قال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن اللجنة الدائمة للمجمع المقدس، هى لجنة مجمعية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية. 

وأضاف القس بولس حليم - في تصريح له اليوم - أن اللجنة في حالة انعقاد دائم لفترة ما بين انعقاد الجلسات الرسمية للمجمع وتقوم بأعمال في حدود اختصاصاتها وما يكلفها المجمع المقدس من أعمال. 


وتابع قائلا، إن اللجنة تعمل كلجنة استشارية لقداسة البابا تواضروس الثاني فيما يعرضه قداسته أو ما يطرحه أحد أعضاء اللجنة من موضوعات، إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات المجمع المقدس، وتنفيذ ما تكلف به من أعمال بواسطة المجمع المقدس. 


وأشار إلى أن اللجنة تقوم بدراسة واتخاذ قرارات في الظروف الطارئة، فيما عدا ما يخص الإيمان والعقيدة على أن تعرض هذه القرارات في المجمع المقدس في أول جلسة قانونية له.

ونوه المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلى أن اللجنة الدائمة للمجمع المقدس تقوم بمتابعة التزام الآباء أعضاء المجمع المقدس بتعهداتهم الكنسية والشخصية ولقداسة البابا تواضروس أن يكلف لجنة ثلاثية من هذه اللجنة الدائمة للتحقيق في الأمر ورفع توصيات من خلال اللجنة الدائمة للمجمع المقدس لأخذ القرار المناسب، كما انها تقدم اللجنة تقريرا سنويا عن عملها للمجمع المقدس.

وأعلن المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أنه سينشر عبر الصفحة الرسمية للمركز على فيس بوك للتعريف بأسماء واختصاصات لجان المجمع المقدس.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح له - إن الحملة تأتي لتعريف أبناء الكنيسة بالأدوار المختلفة التي تقوم بها لجان المجمع في سبيل خدمة احتياجاتهم الروحية والنفسية والاجتماعية والثقافية وغيرها. 

وأضاف "حليم" أن لجان المجمع المقدس سوف تعقد اجتماعاتها مطلع شهر مارس المقبل بعد أن توقفت طوال عام ٢٠٢٠ بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. 

كان القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قد أكد في وقت سابق أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة البلاد وهو يرسي مبدأ المواطنة على كافة الأصعدة والمستويات، وقاد المسيرة نحو الطريق إلى المواطنة الكاملة، وأن مصر لكل المصريين وهذا الموقف يجسد كل هذه المبادئ، ولابد أن نعرف الحقيقة الهامة وهي أن أفعال الرئيس السيسي تسبق أقواله.
 
وردا على سؤال لـ" موقع صدى البلد الإخباري"  حول طرح إعلان فيلم "السرب" الذى يتناول رد فعل القيادة المصرية على حادث استشهاد شهداء الوطن والإيمان في ليبيا بالتزامن مع احتفال الكنيسة الأرثوذكسية بتذكارهم، قال القس بولس حليم إن الشيء الرائع أن توثق هذه الأحداث الهامة، والتي تسطر تاريخ البطولات المصرية حتى تكون منارة للأجيال القادمة يستقون منها البطولات والمبادئ والقيم التي يتحلي بها الشعب المصري إيمانا بالوطن والوطنية والمواطنة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

البابا تواضروس: تجهيز الميرون أحد أهم الطقوس الرئيسية في الكنيسة

المتحدث باسم الكنيسة: المجمع المقدس يعقد اجتماعاته مطلع مارس المقبل

اليوم.. البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية بدون حضور شعبي

البابا تواضروس يلقى العظة الأسبوعية من المقر البابوي دون حضور شعبي

ترشيحاتنا

بعد تصريحات تامر أمين.. نساء ولدن فى الصعيد والريف وغيرن التاريخ بينهن زوجة الرسول

حتى 20 مارس.. قرار إماراتي عاجل بسبب كورونا

خاص.. أول تعليق رسمي من المريخ السوداني على واقعة سب كهربا لـ لاعبيه

القصة الكاملة لامتلاك طفل مصري سيارة RANGE ROVER سعرها 3 ملايين جنيه بلوحات مميزة ..صور

الأردن.. حبس دورية أمن بأكملها لسبب غريب

عودة الدراسة وتحديد أيام الحضور بالترم الثاني.. تفاصيل اجتماع الأعلى للجامعات المقبل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير السحلب فى المنزل

تعتقد أنها مضرة فقط.. 6 فوائد لتناول اللحمة الضاني

دون أدوية.. علاج الزكام والكحة في يوم واحد