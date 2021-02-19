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توك شو

هيكون ملحمي.. منذر رياحنة يفجر مفاجأة عن عمل جديد مع محمد رمضان

الجمعة 19/فبراير/2021 - 10:19 م
محمد رمضان ومنذر
محمد رمضان ومنذر
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محمد القاضي
قال الفنان منذر رياحنة، إن المسرح يعتبر أبو الفنون، وهو الذي يأخذنا لأماكن مهمة جدا، ويمني عند الفنان أشياء كثيرة".

وأضاف "رياحنة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المساء مع قصواء"، المُذاع عبر فضائية "تن"،: "أنا ممثل أنتمي للمسرح أولا وأخيرا، وهو المكان الذي يخرج فيه الشخص الطاقة أمام الجمهور".

وأشار الفنان منذر رياحنة،: "أنا عاشق للجمهور المصري، ربنا اللي عالم وعارف أنا بحب الجمهور المصري قد ايه"، متابعا: "محمد رمضان نجم لطيف جدا، وليا الشرف أني أشارك معه في عمل فني".

وأوضح الفنان منذر رياحنة،: "هقدم مع الفنان محمد رمضان ملحمة خطيرة في رمضان القادم في مسلسل موسى"، لافتا: "سوف نؤجل التصوير في فيلم آل هارون حتى الانتهاء من مسلسل موسى".
 
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