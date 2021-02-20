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منوعات

ناسا تلتقط أول صور ملونة شديدة الوضوح لكوكب المريخ

السبت 20/فبراير/2021 - 01:12 ص
المريخ
المريخ
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عزة عاطف
أصدرت وكالة ناسا الفضائية الأمريكية صورة ملونة مذهلة لسطح المريخ تم التقاطها بواسطة المسبار المتجول الجديد. 

وتكشف الصورة المزدهرة شديدة الوضوح كضوء النهار السطح المترب للكوكب الأحمر، مع نتوء جبلية مرئية من بعيد. 

كما أن الظلال التي تلقيها المركبة الفضائية بيرسيفيرانس "المثابرة" مرئية أيضًا في الصورة، وتكشف صورة أخرى تم نشرها حديثًا إحدى عجلات المركبة على سطح الكوكب.

في حين أظهرت صورة ثالثة المركبة الجوالة من أعلى وهي تهبط على فوهة جيزيرو في المريخ بعد ظهر يوم الخميس. 

تم تجهيز المركبة بخمس كاميرات عالية الدقة، مع مزيد من الصور - ومقاطع الفيديو - من على سطح المريخ ومن المتوقع في الأيام المقبلة أن يقدم رواد الفضاء صور أوضح للكوكب البعيد.

وهبطت المركبة بنجاح مساء الخميس، بعد هبوط شديد الخطورة يطلق عليه اسم "سبع دقائق من الرعب".

المثابرة هي أول مركبة فضائية تهبط على سطح المريخ منذ مركبة كيوريوسيتي الجوالة التابعة لوكالة ناسا في عام 2012. 

وقد أقلعت من كيب كانافيرال في فلوريدا في يوليو 2020، وأمضت الأشهر السبعة الماضية في إكمال رحلة 293 مليون ميل إلى وجهتها. 

ستقضي المركبة الفضائية التي تعمل بالطاقة النووية والتي تبلغ تكلفتها 2.2 مليار دولار العامين المقبلين في البحث على سطح فوهة جيزيرو وجمع العينات.

ويأمل العلماء في جمعها والعودة إلى الأرض في مهمة مستقبلية، إنهم حريصون على معرفة ما إذا كانت فوهة البركان - التي كان يُعتقد في السابق أنها موقع بحيرة شاسعة - كانت موطنًا للحياة. 

كما ستنطلق طائرة بدون طيار مرتبطة بمركبة بيرسيفيرانس في الأيام المقبلة، سيتم تجهيزها بكاميرتين، وستكون أول رحلة تعمل بالطاقة البشرية على الإطلاق تقلع على كوكب آخر.

تهدف هذه الرحلة أيضًا إلى تدريب الطيارين على الطيران في منطقة لا تمثل سوى 1 ٪ من الجاذبية الموجودة على الأرض. 

يمكن للمعلومات المستقاة من رحلة المثابرة إلى المريخ أن تقرب أيضًا مهمة مأهولة إلى الكوكب الأحمر خطوة واحدة. 

تعمل ناسا حاليًا في مرحلة مبكرة جدًا من التخطيط لمثل هذه المهمة، والتي لا يزال من المحتمل أن تستغرق عقودًا. 

وفي الوقت نفسه، تقول روسيا بأنها تأمل في إرسال أشخاص إلى المريخ في وقت ما بين 2040 و 2045.
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