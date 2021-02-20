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تكنولوجيا

بدون برامج فوتوشوب.. كيف يمكن عمل إطار للصور باستخدام Word

السبت 20/فبراير/2021 - 05:01 م
برنامج Microsoft
برنامج Microsoft Word
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شيماء عبد المنعم
يعد استخدام الصور داخل المستندات النصية من الأمور المنتشرة حاليا، وهي طريقة تستخدم كثيرا لإضافة طابع مميز إلى المقال أو الملف المنشور، مع وجود العديد من البرامج لتعديل وتحرير الصور الاحترافية، قد يصبح من الصعب على بعض مستخدمي الصور لإضافة حدود حول صورهم لمنع الصور ذات الخلفيات البيضاء من افساد مظهر المستند.

ولحسن الحظ توجد طريقة سهلة لإضافة المزيد من التعديلات على صورك دون الحاجة لبرنامج متخصص في ذلك، فحسبما ذكر موقع "how to geek"، يمكنك وضع بعض الحدود أو الإطارات لصورك باستخدام برنامج مايكروسوفت ورد Microsoft Word على جهازك.

لإضافة حد أو إطار حول صورتك اتبع الخطوات التالية:

1.  افتح برنامج Word على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

2. انقر فوق الصورة التي تريد إضافة حد إليها، أو إذا لم تكن لديك الصورة بالفعل في المستند، يمكنك إدراج واحدة باستخدام خيار إدراج Insert >ثم صور Pictures.

3. بمجرد تحديدها، ستظهر علامة التبويب "تنسيق الصورة Picture Format"، انقر فوقها، ثم اختر نمطا من معرض "أنماط الصور Picture Styles" أعلى المستند.

4. قم بالتمرير بالنقر فوق السهم لأسفل بجوار الأنماط المعروضة لعرض المزيد من الإطارات.

5. لتحديد إطار تريده، ما عليك سوى النقر فوقه وسيتم بعد ذلك تطبيق النمط على الصورة.

6. تستطيع أيضًا تخصيص حدود إطار صورتك، انقر فوق الصورة نفسها، وفي مجموعة "أنماط الصورة" بعلامة التبويب "تنسيق الصورة"، حدد "حدود الصورة".

7.من القائمة المنسدلة، يمكنك الاختيار من بين عدة ألوان مختلفة لإطارك وتحديد سمك الحد الخاص به من حيث عرض الحد.

8. لإزالة الحد حول صورة، انقر فوق الصورة نفسها، وفي مجموعة "ضبط" بعلامة التبويب "تنسيق الصورة"  حدد "إعادة تعيين الصورة"، سوف يؤدي ذلك إلى إزالة جميع الحدود والأنماط والتأثيرات المطبقة على الصورة.
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