إبراهيم عمران يكتب: تامر أم متآمر









رغم أنى لا أحب أن أعير البعض اهتماما حتى لا يزدادون غرورا إلا أنني لا أستطيع الصمت أمام إهانة متعمدة من أحد الوجوه الإعلامية لفصيل من المصريين هم أصل المصريين جميعا .. ألا وهم أهل الصعيد ولا أظن أن الاعتذار يكفى أو يزيل الألم والغصة التى شعر بها أهل الصعيد جراء هذه الإهانة التى وجهها لهم تامر أمين ..ولا أظن أنه لم يقصد بل قصد وتعمد الإهانة رغبة فى الشهرة وتصدر وسائل التواصل الاجتماعى بعد ما نسيه الناس وتراجع نجمه وتجاهل الشعب قصصه وسرده..وكما يحدث كل مرة وبعدما تعود له الاضواء يعتذر وبذلك يكسب لفت النظر إلى برنامجه الذى تجاهله المشاهد وحضوره الذى مل منه الجمهور وسمته الذى نسيه الشعب ..

ولكن لابد من وقفة .. وأطالب القائمين على أمر البلاد بعدم التهاون فى عقابه ولابد من جعله عبرة لكل من يلعب هذه اللعبة ...فمن الواضح أن " تامر" لايعلم من هو الصعيد ومن هم رجاله لذا وجب تعريفه وغيره بهم وسوف أعرفه بعض عنهم وأنا رجل صعيدى من سوهاج وأفتخر بهذا الانتماء واعتبره تاجا على رأسى . لذا أعلمك أيها التامر المتنمر أو المتآمر على أهلنا فى الصعيد وأعلم كل من يظن ظنك...ويجهل جهلك أن

أقل بيت فى الصعيد يمتلك ماشية وبيت وأرض تقدر بالملايين ولديه نخوة وغيرة على العرض أضعاف ماتملك وقادر على أن يرد الإهانة بالسلاح لا بالسماح ..

ناهيك عن عمد و مشايخ الصعيد فلو منهم من يهتمون بالاعلام لاشتروا قناتك وعشرات مثلها ليس فقط برنامج تسعى لتسويقه على حسابهم فتلقى بكل القيم والأعراف فى وجوههم.

أما أطفال الصعيد فهم رجال منذ الميلاد يتحملون المسؤولية ويحفظون العرض ولاينطقون العيب .هكذا تربوا على يد آباءهم خيرة رجال مصر .أما بنات الصعيد اللاتى أهنتهن بجهلك فلتعلم أنهن أميرات فى بيوت آبائهن وملكات فى بيوت أزواجهن لهن رأى وكلمة ووزن ..

أيها التامر المتآمر.. أنصحك ألا تتكلم عن الصعيد فلن تأمن غضبهم ولن تصمد أمام ثأرهم ...ولن ينفعك قوة ضدهم ...وأطالب بعدم قبول اعتذارك وعدم ظهورك فى الإعلام مرة أخرى لتكون عبرة لكل من يثير الفتنة ويشق صف البلاد دون تفكر وحكمة..

وأحذرك ومن على شاكلتك

فالصعيد قنبلة موقوته فلا تشعل فتيل الفتنة فتحرق العامة والخاصة ...