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مرأة

طرق طبيعية لعلاج قرحة المعدة .. خلطات مذهلة

السبت 20/فبراير/2021 - 06:31 م
طرق طبيعية لعلاج
طرق طبيعية لعلاج قرحة المعدة .. خلطات مذهلة
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اسماء محمد
تحتوي المواد الطبيعية على قدر كبير جدا من العناصر والمواد الخارقة التى تساعد الانسان فى مواجهة الامراض سواء للوقاية منها او علاجها.

ومن ابرز الامراض التى تسبب لأصاحبها معاناة شديدة هى قرحة المعدة حيث تجعلهم غير قادرين على تناول الطعام بحرية.

ونعرض لكم فى هذا التقرير ابرز طرق علاج قرحة المعدة الطبيعية وفقا لما جاء في موقع " stylecraze " .

الثوم
يحتوي الثوم على مركب يسمى الأليسين، يمتلك هذا المركب خصائص قوية مضادة للميكروبات، تساعد هذه الخصائص في محاربة هيليكوباكتر بيلوري ، المعروفة بإثارة القرحة الهضمية .

المكونات:
2-3 فصوص من الثوم النيء
طريقة الاستخدام:
أضف بضع فصوص من الثوم النيء المسحوق إلى السلطات والأطباق.
ومن الطرق الاخرى مضغ عدد قليل من فصوص الثوم، ويمكنك فعل هذا كل يوم

الزنجبيل
اثبتت الابحاث تأثيرات وقائية للزنجبيل من قرحة المعدة كما يقلل من شدتها ، وقد يساعد الزنجبيل في علاج الأعراض التي تظهر بسبب الاصابة بها.
المكونات
1 ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور
1 كوب ماء
عسل

طريقة عمل الوصفة
أضف ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور إلى كوب من الماء.
اترك الخليط يُغلى في اناء على النار حتى ينضج لمدة 5 دقائق ويصفى.
بعد أن يبرد الشاي قليلًا ، أضف إليه بعض العسل واشربه على الفور.
تناول هذا  المشروب 3 مرات يوميا

الكركم
يحتوي الكركم على مواد مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة قوية مما يساهم يساعد هذا في منع وعلاج القرحة.

المكونات
1 ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم
1 كوب ماء دافئ
العسل (اختياري)

طريقة الاستخدام
أضف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم إلى كوب من الماء الدافئ.
نخلط جيدًا ونضيف إليها بعض العسل، واستهلك الخليط.
تناوله من 2-3 مرات في اليوم.
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