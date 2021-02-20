قبل افتتاح المعرض.. 43 لوحة للفنانة آلاء نجم تزين جدران جاليري "ضي"

يفتتح الفنان الدكتور أحمد نوار فى السابعة من مساء اليوم السبت، بأتيليه العرب للثقافة والفنون "جاليري ضي" بالمهندسين، معرضا للفن التشكيلي يحمل عنوان "ثلاثية نحت وجوه فى الطبيعة".





يضم المعرض ثلاثة معارض شخصية فى التصوير والنحت للفنانين خالدة عز الدين حمودة وآلاء نجم وباهر أبو بكر، ويستمر لمدة 20 يوما.





ينفرد "صدى البلد" بنشر أعمال الفنانة آلاء نجم ويأتي معرضها تحت عنوان "أبواق الملائكة"، وتقدم فيه 43 لوحة جديدة.





آلاء نجم فنانة تشكيلية معاصرة خريجة كلية التربية الفنية عام 2003 ونظمت العديد من الدورات الفنية لتعليم الفنون التشكيلية وشرح أسلوب أعمالها المميزة التى تتناول قضايا عديدة إنسانية وإجتماعية وفى كثير من أعمالها تتحدث عن قضايا سياسية.





والفنانة آلاء نجم لها مشاركات محلية ودولية أيضا أشهرها معرض الفوتوغرافيا الدولى سيان (الصين) 2017 والمعرض الدولى الخامس بجامعة نزوى (سلطنة عمان) 2015 والمعرض السنوى للجمعية الأمريكية بنيويورك 2014 ، وحصدت جائزة من المجلس الأعلى للثقافة عن فى 2007 .