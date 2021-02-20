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فن

عرض فيلم مصرى في الملتقي العالمي باريس - برلين

السبت 20/فبراير/2021 - 07:57 م
فيلم ليلة عابرة
فيلم ليلة عابرة
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محمد نحلة
يعرض الفيلم المصري “ليلة عابرة” في التاسعة مساءا يوم الاربعاء القادم في قاعة الاودوتوريوم الرئيسية داخل متحف اللوفر بفرنسا ضمن فاعليات ملتقي باريس و برلين .

وهذا هو العرض العالمي للفيلم بعد عرضه بنجاح في مهرجانات  جيلافا التشيكي و في مهرجان قابس التونسي ، و مهرجان شياغو بالولايات المتحدة الامريكية و جاليري بووز للفنون المعاصرة .

وهو من اخراج الفنانة الفلسطينية نور عبد و المخرج المصري مارك لطفي.

ومن انتاج فيج ليف ستوديوز بدعم من اشكال الوان للفنون و مفردات .

الفيلم تصوير اللبناني مازن هاشم و مونتاج ميشيل ابوزخم تصميم الصوت لمايكل فوزي.

وهو اعادة بناء لحدث حقيقي حدث في بيروت في ٢٠١٧.

و هي مقابلة ليلية مصادفة في احد البارات الصغيرة مع رجل اروروبي في طريقه للانضمام للحرب في سوريا .

مارك لطفي هو منتج ومخرج مصري يعتبر هو المخرج العربي الاول الذي شارك فيلمين من انتاجه في دورة واحدة في قسمين مختلفين من اقسام مهرجان كان السينمائي الدولي هما فيلمي “سعاد” وفيلم “16” الذي حصد السعفة الذهبية لمهرجان كان السينمائي الدولي.


أما نور عبد فهي من مواليد القدس، ١٩٨٨  تركز في أعمالها على التقاطع بين فن الأداء والسينما. شاركت نور في برنامج الدراسة المستقل لمتحف ويتني في نيويورك ٢٠١٦، وهي حاصلة على شهادة الماجستير من معهد كاليفورنيا للفنون، وعلى درجة البكالوريوس من الأكاديمية الدولية للفنون - فلسطين.
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