الكاميرون تهزم المغرب 3 - 1 فى أمم إفريقيا للكرة الطائرة بالقاهرة.. صور

حقق منتخب الكاميرون فوزا على نظيره المنتخب المغربى بمجموع أشواط 3 - 1 فى أولى مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية، تحت 21 عاما ، المقامة حاليا على الصالة 2 باستاد القاهرة الدولى.

وأعلن الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة ، مشاركة 4 منتخبات في بطولة إفريقيا لشباب الكرة الطائرة ، تحت 21 سنة التي تستضيفها مصر.