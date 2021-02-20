اعتمدته الأمم المتحدة كمنصة دولية ..منتدى شباب العالم..انطلاقة مصرية.. يحلق نحو العالمية..يجمع أهداف الشباب وطموحاتهم للقضايا الدولية

اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة " منتدى شباب العالم" منصة دولية لمناقشة قضايا الشباب، وذلك تقديرًا لإسهاماته في تناول قضايا الشباب على المستويين الإقليمي والدولي.





وأوضح السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أن قضايا الشباب تحظى بأولوية بالغة حاليًا على أجندة الأمم المتحدة، وأن تضمين قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي هذه الإشارة الخاصة لمنتدى شباب العالم يعكس الجهود المصرية المبذولة خلال السنوات الماضية على صعيد تمكين الشباب، ويأتي تقديرًا لاسهامات النسخ الثلاث من المنتدى في مناقشة القضايا المعاصرة الخاصة بالشباب ودورهم في تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030.





وتمكنت البعثة المصرية من تضمين القرار تلك الإشارة الخاصة لمنتدى شباب العالم، جاء بدعم من العديد من بعثات الدول الإفريقية بما يسهم في الترويج لنتائج المنتدى وترسيخ وضعه على الخريطة الدولية، وذلك في توقيت يشهد التحضير لعقد المنتدى السنوي للشباب من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.





إشارة البداية





كانت البداية في 25 أبريل 2017، عندما عرض مجموعة من الشباب المصري، خلال المؤتمر الوطني للشباب بالإسماعيلية، مبادرتهم لإجراء حوار مع شباب العالم، وعلى الفور استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعلن دعوته لجميع الشباب من مُختلَف دول العالم، ليعبّروا عن آرائهم وعن رؤيتهم لمستقبل أوطانهم وللعالم أجمع.





الانطلاق





عُقد منتدى شباب العالم لأول مرة في نوفمبر 2017، حيث شارك شباب من جميع أنحاء العالم في محفَل دولي ثري وشاب، للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.





ومنذ ذلك الحين، أصبحت الفرصة متاحة أمام الشباب للتواصل مع كبار صانعي القرار، والتواصل مع شباب واعدين من المنطقة ومن كل أنحاء العالم، عازمين على جعل عالمنا مكانًا أفضل للجميع.





وفي المنتدى، تشارك مجموعة متنوعة من الحضور؛ بما في ذلك رؤساء الدول والحكومات، والقادة الشباب الدوليين، والشباب الملهم في مُختلَف المجالات، والشخصيات الدولية البارزة ومجموعات شبابية من جميع أنحاء العالم.





محاور منتدى شباب العالم





يتناول منتدى شباب العالم ثلاثة محاور رئيسية: السلام والتنمية والإبداع، ومن خلالها يتم مناقشة عدد كبير من الموضوعات المختلفة التي تهم الشباب، مما يخلق منصة للتعبير عن وجهات النظر وتقديم الأفكار وتبادل الخبرات من خلال الجلسات وورش العمل.





النسخة الأولى





في الفترة من 4-10 نوفمبر 2017، عقدت مصر منتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ.





وقد شارك في المنتدى مجموعة كبيرة من الشباب من مختلف الجنسيات والمجالات. حيث اجتمع أكثر من 3000 شاب من 113 دولة، شاركهم فيها 222 متحدثًا من 64 دولة من أصحاب الخبرات في مختلَف المجالات، وذلك من خلال 46 جلسة وأكثر من 70 ساعة عمل.





وفي حضور عدد كبير من مُختلَف الزعماء وقادة الرأي والفِكر حول العالم، تمت مناقشة قضايا دولية حول موضوعات؛ الهجرة واللاجئين، الديمقراطية وحقوق الإنسان واستقرار وتنمية أفريقيا، العولمة والهوية الثقافية، والتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي وأثرها على السكان إلى غير ذلك من موضوعات هامة على الساحة الدولية. بالإضافة إلى ذلك، شهد المنتدى محاكاة لمجلس الأمن الدولي من خلال WYF-MUN.





وناقشت النسخة محور قضايا شبابية عالمية، حيث تناول هذا المحور عدة موضوعات من خلال عدد من الجلسات، من بينهما؛ استعراض سبل التعاون في مجال الهجرة غير المنتظمة لمنطقة المتوسط​​، حلقة نقاش حول التأثير السلبي للهجرة غير المنتظمة على الشباب حول العالم، تحديات وقضايا تواجه شباب العالم: سُبُل المواجهة لصناعة المستقبل، مساهمة الشباب في بناء وحفظ السلام في مناطق الصراع والمناطق الخارجة من صراعات، وغيرهم.





كما ناقشت محور التنمية المستدامة والتكنولوجيا وريادة الأعمال،وخلال هذا المحور، تم تناول العديد من الموضوعات من خلال مجموعة من الجلسات من أهمها؛ مناقشة موضوع العام للاتحاد الإفريقي: تسخير العائد الديموغرافي من أجل الاستثمار في الشباب لتحقيق مفهوم التنمية المستدامة، رؤية شبابية لتحقيق التنمية المستدامة في العالم، تجارب شبابية مبتكرة في ريادة الأعمال، دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، دور المرأة في دوائر صناعة القرار، وغيرهم.





كما شهد محور صناعة قادة المستقبل،حيث تضمّن هذا المحور مناقشة عدة موضوعات من خلال مجموعة من الجلسات، من أهمها؛ كيف يصنع العالم قادته؟، استعراض التجربة المصرية في صناعة المستقبل – عرض عن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة والأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، تعزيز مشاركة الشباب في صنع وإتخاذ القرار، نماذج لقادة المستقبل. وغيرهم.





أما محور الحوار الحضاري والثقافي، فقد تناول هذا المحور عدة موضوعات من خلال عدد من الجلسات، أهمها: اختلاف الحضارات والثقافات صدام أم تكامل؟، نحو عالم توحّده الآداب والفنون: رؤية لتحقيق السلام خلال الثقافة، البُعد الثقافي للعوْلمة وأثره على الهوية الثقافية للشباب، أثر الحروب والنزاعات على اختفاء هوية الشباب، وغيرهم.





وشهدت النسخة نموذج مُحاكاة الأمم المتحدة، حيث ناقش نموذج مُحاكاة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشكلٍ رئيسي موضوعات متنوعة تدور حول مجابهة المخاطر التي تهدد السلم والأمن الدوليين، والتحديات التي تواجه الدول نتيجة موجات الهجرة غير المنتظمة، مع التركيز بشكل أساسي على قضية مكافحة الإرهاب.





النسخة الثانية





أُقيم منتدى الشباب العالم في نسخته الثانية في شرم الشيخ في الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر 2018 بحضور أكثر من 5000 شاب من مختلف الجنسيات والمجالات للمشاركة والتفاعل.





وفي نسخته الثانية،واصل منتدى الشباب العالمي التأكيد على دوره كمنبر للشباب للتعبير عن آرائهم حول التحديات التي تواجه عالمنا من منظور الشباب. قدم منتدى الشباب العالمي 2018 العديد من الفرص للشباب للمشاركة من خلال حلقات النقاش والموائد المستديرة وورش العمل، بالإضافة إلى ذلك ، تم منح الشباب المجال لتطبيق المواضيع التي تمت مناقشتها بطريقة تعليمية من خلال العديد من الأحداث الجانبية التي نُظمت خلال WYF 2018.





محاور جلسات المنتدى





ضم برنامج منتدى شباب العالم مجموعة متنوعة من المحاور التي تناقش قضايا وموضوعات تهم مختلف الفئات الشبابية حول العالم، والتي من خلال جلساتها عبر شباب العالم عن رؤاهم وطرحوا أفكارهم وتبادلوا تجاربهم.





فشهد محور الإبداع الألعاب والرياضة الإلكترونية: لمحة من العالم الإفتراضي لمجتمع الألعاب الإلكترونية، وفرص العمل في عصر الذكاء الاصطناعي، ودور رواد الأعمال والشركات الناشئة في النمو الاقتصادي العالمي، وناقش دور الفن والسينما في تشكيل المجتمعات، ومواقع التواصل الاجتماعي: تنقذ أم تستعبد مستخدميها؟،والعالم الرقمي كمجتمع موازٍ: كيف يفرض سيطرته على عالمنا الواقعي؟





أما محور التطوير فقد شهد مناقشة أجندة 2063: أفريقيا التى نريدها، وتقليص الفجوة بين الجنسين في سوق العمل،وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة: نحو عالم أكثر تكاملًا، والعمل التطوعي: نحو مجتمع أكثر مسئولية، كيف نبني قادة المستقبل؟.





أما محور السلام ، فقد ناقش الأمن المائي في أعقاب التغيّر المناخي، والمساعدات الإنسانية: مسئولية دولية في مواجهة التحديات، ودور قادة العالم في بناء واستدامة السلام، التعاون الأورومتوسطي: شراكة استراتيجية، ودور القوة الناعمة في مواجهة التطرف الفكري والإرهاب، وما بعد الحروب والنزاعات: آليات بناء المجتمعات والدول.





النسخة الثالثة





فقد انطلقت فى 2019، بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر2019، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة أكثر من 5 آلاف شاب من مختلف دول العالم.





وناقش المنتدى مجموعة من القضايا والملفات التي تدور بأذهان الشباب على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، خاصة في عصر التطورات التكنولوجية غير المسبوقة، والتحديات التي يشكلها التغير المناخي والثورة الصناعية الرابعة، وقد شهد المنتدى إطلاق منصة INSPIRE. D.





كما شهدت فعاليات المنتدى طرح مجموعة جديدة ومتنوعة من القضايا والتحديات على طاولة النقاش، من بينها السلام والأمن العالميان والتحديات التي يواجههما في الوقت الراهن، وآثار التغيير المناخي على البشرية والحلول المطروحة لمواجهتها، وأفكار الشباب لحماية البيئة، وتميز المؤسسات الحكومية، والتحول الرقمي، وتكنولوجيا سلسلة الكتل (بلوكتشين) وما تمثله من ثورة في العالم الرقمي.





مسرح شباب العالم





مسرح شباب العالم هو مسرح ونقطة التقاء أسسها الشباب من أجل الشباب؛ ليجمع الفنانين الواعدين من جميع أنحاء العالم لتقديم مواهبهم الفائقة والتعبير عن ثقافاتهم عبر مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بما فيها الموسيقى، والتمثيل المسرحي، وستاند آب كوميدي، والرسم، والرقص.





ففي عام 2018، جمعت النسخة الأولي من مسرح شباب العالم 132 فنانًا من 23 دولة.





وفى عام 2019 تطلع مسرح شباب العالم في نسخته الثانية للترحيب بمزيد من المواهب؛ كي تصبح جزءًا لا يتجزأ من عائلتنا الكبيرة، ودون أن يوقفك شيء عن التعبير عن فنك وموهبتك للعالم بأسره.