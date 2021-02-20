ليفربول ضد إيفرتون.. سيجوردسون يسجل الهدف الثاني في شباك أليسون

عزز إيفرتون، من تقدمه ، على نظيره ، ليفربول ، بالهدف الثاني، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ 24، من مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".