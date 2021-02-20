ليفربول ضد إيفرتون.. سيجوردسون يسجل الهدف الثاني في شباك أليسون

عزز إيفرتون، من تقدمه، على نظيره، ليفربول، بالهدف الثاني، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ 24، من مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".
ومنح حكم المباراة، ركلة جزاء، لإيفرتون؛ بعد عرقلة "آرنلود" لـ"كالفرت لوين"، ليسددها سيجوردسون بنجاح.
ويحتل ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 40 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن إيفرتون الذي يحتل المركز الرابع.
وفي حال فوز ليفربول على إيفرتون سيقفز للمركز الرابع مؤقتا، لحين خوض بقية الفرق مبارياتها، وسيستعيد وقتها الريدز الثقة بعد الخسارة في آخر 3 مباريات خاضها، أمام برايتون 1-0، و1-4 أمام ضيفه مانشستر سيتي في الجولة قبل الماضية، و3-1 أمام ليستر سيتي في الجولة الماضية.