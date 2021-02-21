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توك شو

هنيدي: بوظت ماتش الأهلى والاتحاد في استاد القاهرة

الأحد 21/فبراير/2021 - 03:30 ص
محمد هنيدي
محمد هنيدي
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إسراء صبري
روى محمد هنيدي، تفاصيل سقوطه في المدرسة وتعامل والده، قائلا إنه رسب في إحدى المواد ولكن والده لم يعلم، لأن أصحابه أخذوا الجواب من البوسطجي، وذاكر المادة ونجح.

وأضاف هنيدي خلال برنامج "سهرانين" المذاع على قناة "أون إي": "كنت بنجح في المدرسة بس في الجامعة كان العكس.. أول سنتين في كلية حقوق وبعدهم اترفدت".

واسترسل: "كنت طالب في المدرسة الثانوية الرياضية وكنت من ضمن فريق الكرة الذي يتواجد في إستاد القاهرة.. يوم ماتش الأهلى والاتحاد كان الاستاد مليان وانا واصحابي مكناش عايزين نروح".

وتابع: "عملنا مشكلة عشان نتعاقب ونفضل في المدرسة منروحش البيت.. خلصنا تدريب وقولنا نستحمي في الإستاد بدل ما نطلع وفتحنا ماسورة المياه العمومية اللى في نص الملعب.. والماسورة بعدها مكنتش عايزة تتقفل".

وتابع: وساعتها كانت مصر في الإستاد والجمهور جاء الملعب وفضلوا يجففوا الملعب لحد الضهر، والحمد اتفصلنا أسبوعين من المدرسة.
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