بالتقسيط ودون فوائد.. غاز تك تحدد الأوراق المطلوبة لتحويل السيارات للعمل بالغاز.. فيديو

قال المهندس عبد الفتاح فرحات،رئيس شركة "غاز تك"، إن مصر لديها 245 محطة تمويل بالغاز الطبيعي للسيارات، وتم تحويل 340 ألف سيارة لتعمل بالغاز الطبيعي ، حتى الآن.





وأضاف المهندس عبد الفتاح فرحات،خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "8 الصبح" ، والمذاع على فضائية "دي إم سي"، أنه من المستهدف الوصول لضعف هذا الرقم أو أضعافه ، خلال العام الجاري،لافتا إلى أن مراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز منتشرة على مستوى الجمهورية ، وعددها 88 مركزا تحويليا .





وأشار "فرحات" إلى أن الإجراءات ميسرة للمواطن ، وهناك إقبالا تزايدا على محطات التحويل ، الفترة الأخيرة .





وكشف "فرحات" عن إجرءات التحويل والأوراق المطلوبة من المواطنين ، والتي تشمل صورة الرخصة ، وصورة البطاقة ، وإيصال كهرباء أو غاز أو مياة ، وخلال 4 ساعات يتم تحويل السيارة لتعمل بالغاز ، بعد التأكد من إمكانية تحويلها .





وتابع : السيارة تكلف المواطن حدا أقصى 10000 جنيه وحد أدنى 5000 جنيه ، حسب نوع السيارة ، وحجم الأسطوانات ، معقبا : "الأقساط متاحة ويمكن التقسيط على سنة بدون فوائد " .



