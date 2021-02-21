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بالتقسيط ودون فوائد.. غاز تك تحدد الأوراق المطلوبة لتحويل السيارات للعمل بالغاز.. فيديو

الأحد 21/فبراير/2021 - 09:46 ص
تحويل السيارات للغاز
تحويل السيارات للغاز الطبيعي
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نورهان رأفت
قال المهندس عبد الفتاح فرحات،رئيس شركة "غاز تك"، إن مصر لديها 245 محطة تمويل بالغاز الطبيعي للسيارات، وتم تحويل 340 ألف سيارة لتعمل بالغاز الطبيعي ، حتى الآن.

وأضاف المهندس عبد الفتاح فرحات،خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "8 الصبح" ، والمذاع على فضائية "دي إم سي"، أنه من المستهدف الوصول لضعف هذا الرقم أو أضعافه ، خلال العام الجاري،لافتا إلى أن مراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز منتشرة على مستوى الجمهورية ، وعددها 88 مركزا تحويليا .

وأشار "فرحات" إلى أن الإجراءات ميسرة للمواطن ، وهناك إقبالا تزايدا على محطات التحويل ، الفترة الأخيرة .

وكشف "فرحات" عن إجرءات التحويل والأوراق المطلوبة من المواطنين ، والتي تشمل صورة الرخصة ، وصورة البطاقة ، وإيصال كهرباء أو غاز أو مياة ، وخلال 4 ساعات يتم تحويل السيارة لتعمل بالغاز ، بعد التأكد من إمكانية تحويلها .

وتابع : السيارة تكلف المواطن حدا أقصى 10000 جنيه وحد أدنى 5000 جنيه ، حسب نوع السيارة ، وحجم الأسطوانات ، معقبا : "الأقساط متاحة ويمكن التقسيط على سنة بدون فوائد " .

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