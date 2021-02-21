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فن

من الأستوديو.. نانسي عجرم تخطف قلوب متابعيها

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:21 ص
نانسي عجرم
نانسي عجرم
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ندى فكري
نشرت الفنانة نانسي عجرم، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. 

وظهرت نانسي عجرم في الصورة من الاستوديو، بإطلالة جذابة حيث تركت شعرها الأشقر منسدلا على كتفيها مما آثار إعجاب الجمهور. 

يذكر أن نانسي عجرم، تسلمت من أنغامي درع المليون إعجاب، وشاركت محبّيها هذا الإنجاز الجديد من خلال صورة نشرتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت: "يسعدني النجاح والتكريم خاصةً عندما يكون مصدره الأوّل والأخير هو الجمهور، وذلك يتجدّد اليوم من خلال درع المليون إعجاب لأغنية "عم بتعلّق فيك" من أنغامي، المنصة التي أحبها ويحبها الجميع. في النهاية تبقى محبة الناس دائمًا التكريم الحقيقي لكل فنّان".

من جانبه، قال إدي مارون، الشريك المؤسس في أنغامي إنّ "نانسي عجرم هي من أكثر الفنانات المحبّبات إلى قلوب جمهور أنغامي، وأغانيها تتصدّر الأرقام دائمًا. يسرّنا أن نسلّمها درع المليون إعجاب لأغنية "عم بتعلّق فيك" ونتمنّى لها النجاح المتواصل".
من الأستوديو.. نانسي عجرم تخطف قلوب متابعيها
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