ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لرفع كفاءة خطوط الإنارة.. تركيب خليتين ضوئيتين بطريق طراد النيل دماريس البرجاية

الأحد 21/فبراير/2021 - 12:13 م
الحملات المرورية
الحملات المرورية
Advertisements
أيمن رياض

أعلن العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا،أنه تم تركيب خليتين ضوئيتين بطريق طراد النيل دماريس البرجاية وطريق مصر أسوان، لرفع كفاءة خطوط الإنارة، وصيانة الكشافات بطريق طهنا الجبل جبل الطير بنزلة حسين لتيسير حركة المواطنين والمركبات والحد من الحوادث ليلاً.


وقال أبو كريشة، في تصريحات له اليوم: إن ذلك يأتي مع استمرار حملات النظافة المكثفة بحى وسط المدينة وقرية تلة لتوفير جو صحى ونظيف للمواطنين خالى من الأمراض والأوبئة، خاصة كورونا، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، برفع كفاءة منظومة الإنارة والنظافة لتحقيق رضا المواطنين.


اقرأ أيضًا :

وفى سياق متصل، تفقد العميد محمد صلاح ابو كريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا تنفيذ أعمال خطة الرصف بالمدينة،مؤكدا  أهمية التنسيق المستمر بين مديرية الطرق وذلك للإسراع في تنفيذ الخطط والمستهدفات من الشوارع المدرجة بخطة الرصف  للعام الحالي 2021/2020.



كما تفقد رئيس المدينة بدء أعمال رصف شارع الاسباني بحي غرب  المدينة مؤكدا أن أعمال الرصف تتطلب عمل محاضر انضمامية بين الجهات والهيئات المختلفة شركة المياه والصرف الصحي والكهرباء لتلافي اي مسببات مستقبلية لحفر وأعمال تكسير من شانها ان تتسبب في اهدار للمال العام.


وشدد رئيس المدينة على ضرورة سرعة الانتهاء من رصف الشوارع المدرجة ضمن الخطة  الحالية "شارع  الاسباني وبديع الزمان وشارع "، مؤكدًا علي ازالة اي عقبة امام التنفيذ نظرا لأهمية الشوارع المذكورة.


وتجري الأعمال على قدم وساق في تركيب البلدورات بالجزيرة الوسطي لشارع سكة تلة وبلدورات أرصفة الشارع الإسباني.


وفي سياق آخر، تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا عددا من المصانع الصغيرة المقامة بقري العزيمة والطيبة وشوشة والصليبة بمركز سمالوط ، لمتابعة العمل داخل تلك المصانع والوقوف على عدد من المعوقات والمشكلات التي تواجه المصانع والعمل على حلها، شملت جولة المحافظ تفقد مصانع لانتاج العصائر والحلاوة الطحينية والمكرونة .


وأكد المحافظ أن القيادة السياسية، تولى اهتمامًا كبيرًا بتنمية، وتهيئة المناخ المناسب، ودعم صغار المصنعين والمستثمرين، والعمل على تذليل كافة العقبات أمامهم لإقامة مشروعاتهم للمساعدة في تحسين مستوى الدخل، وتوفير فرص عمل، ودفع عجلة العمل لإحداث التنمية المنشودة في كافة قطاعات العمل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

محافـظ المنوفية يتفقد أعمال رصف شارع بورسعيد بمركز الشهداء

بشرى لأهالي أسيوط.. رصف ورفع كفاءة الطرق والشوارع

استمرار صيانة أعمدة الكهرباء ورفع كفاءة الشوارع بالغردقة

لمتابعة المشروعات وأعمال النظافة وإزالة الإشغالات.. جولات ميدانية لمحافظ القليوبية بالمدن.. صور

بتكلفة 72 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف ورفع كفاءة شوارع منيا القمح

محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير ورصف الميادين والطرق بالقرى والمدن.. صور

ترشيحاتنا

اليوم.. اجتماع حاسم في الكويت بشأن قرار الحظر

استنشقت غاز أول أكسيد الكربون.. مصرع طالبة أثناء استحمامها في سوهاج

تعيش حالة قلق.. فيروس كورونا يحاصر ياسمين عبد العزيز

هداف الهلال السعودي لـ صدى البلد: أحلم بتمثيل منتخب مصر

تراجع كبير في الطماطم.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 21-2-2021

أخبار الرياضة| سيمبا يستفز الأهلي.. وطبيب الزمالك يفجر مفاجأة عن إصابة كابتن الفريق.. وموقف عبد الحفيظ من عقاب كهربا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متنوعة وجذابة.. 10 صور تكشف أناقة فساتين سيرين عبد النور في عيد ميلادها

شاهد.. أرخص سيارات فارهة في مصر 2021

بعد 7 سنوات من اختفائها.. العثور على رفات مراهقة قُتلت في ظروف غامضة