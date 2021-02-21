لرفع كفاءة خطوط الإنارة.. تركيب خليتين ضوئيتين بطريق طراد النيل دماريس البرجاية

أعلن العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا،أنه تم تركيب خليتين ضوئيتين بطريق طراد النيل دماريس البرجاية وطريق مصر أسوان، لرفع كفاءة خطوط الإنارة، وصيانة الكشافات بطريق طهنا الجبل جبل الطير بنزلة حسين لتيسير حركة المواطنين والمركبات والحد من الحوادث ليلاً.

وقال أبو كريشة، في تصريحات له اليوم: إن ذلك يأتي مع استمرار حملات النظافة المكثفة بحى وسط المدينة وقرية تلة لتوفير جو صحى ونظيف للمواطنين خالى من الأمراض والأوبئة، خاصة كورونا، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، برفع كفاءة منظومة الإنارة والنظافة لتحقيق رضا المواطنين.





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وفى سياق متصل، تفقد العميد محمد صلاح ابو كريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا تنفيذ أعمال خطة الرصف بالمدينة،مؤكدا أهمية التنسيق المستمر بين مديرية الطرق وذلك للإسراع في تنفيذ الخطط والمستهدفات من الشوارع المدرجة بخطة الرصف للعام الحالي 2021/2020.

كما تفقد رئيس المدينة بدء أعمال رصف شارع الاسباني بحي غرب المدينة مؤكدا أن أعمال الرصف تتطلب عمل محاضر انضمامية بين الجهات والهيئات المختلفة شركة المياه والصرف الصحي والكهرباء لتلافي اي مسببات مستقبلية لحفر وأعمال تكسير من شانها ان تتسبب في اهدار للمال العام.

وشدد رئيس المدينة على ضرورة سرعة الانتهاء من رصف الشوارع المدرجة ضمن الخطة الحالية "شارع الاسباني وبديع الزمان وشارع "، مؤكدًا علي ازالة اي عقبة امام التنفيذ نظرا لأهمية الشوارع المذكورة.

وتجري الأعمال على قدم وساق في تركيب البلدورات بالجزيرة الوسطي لشارع سكة تلة وبلدورات أرصفة الشارع الإسباني.

وفي سياق آخر، تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا عددا من المصانع الصغيرة المقامة بقري العزيمة والطيبة وشوشة والصليبة بمركز سمالوط ، لمتابعة العمل داخل تلك المصانع والوقوف على عدد من المعوقات والمشكلات التي تواجه المصانع والعمل على حلها، شملت جولة المحافظ تفقد مصانع لانتاج العصائر والحلاوة الطحينية والمكرونة .

وأكد المحافظ أن القيادة السياسية، تولى اهتمامًا كبيرًا بتنمية، وتهيئة المناخ المناسب، ودعم صغار المصنعين والمستثمرين، والعمل على تذليل كافة العقبات أمامهم لإقامة مشروعاتهم للمساعدة في تحسين مستوى الدخل، وتوفير فرص عمل، ودفع عجلة العمل لإحداث التنمية المنشودة في كافة قطاعات العمل.