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أخبار العالم

وزير الصحة البريطاني: انخفاض معدلات عدوى كورونا بعد التطعيم

الأحد 21/فبراير/2021 - 12:58 م
وزير الصحة البريطاني
وزير الصحة البريطاني يكشف مفاجأة بشأن مصابي كورونا ومعدل الع
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قسم الخارجي
أكد وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، اليوم الأحد، أن عدد المصابين بكورونا في المستشفيات أقل بكثير من الموجة الأولى، مشيرا إلى أن البيانات الأولية تؤكد انخفاض معدل العدوى بعد التطعيم.


ووفقا لوكالة "رويترز"، قال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، إن "هناك علامات على أن أرقام المستشفيات حول حالات الإصابة بفيروس كورونا، تنخفض أكثر من الموجة الأولى".


وأضاف هانكوك، أنهم "حصلوا على بيانات مبكرة أظهرت أن اللقاحات تؤدي إلى خفض العدوى بفيروس كورونا"، مؤكدا أن "التجارب السريرية جارية لتقرير ما إذا كان يجب أن يحصل الأطفال على تطعيمات فيروس كورونا".


وتابع أن الإجراءات الحدودية الصارمة قد حدت على ما يبدو من انتشار متحورات فيروس كورونا من البرازيل وجنوب أفريقيا"، مشيرا إلى أنهم "ليسوا متأكدين لحد الآن ما إذا كان اللقاح المضاد لفيروس كورونا فعال ضد هذه المتحورات".


وأوضح أن "خارطة الطريق لتخفيف الإغلاق الوطني الثالث لإنجلترا، المقرر نشرها يوم غد، الاثنين، ستحتاج إلى إتاحة الوقت لتحليل البيانات، لأن الحكومة لا تزال تشعر بالقلق من أن المتغيرات يمكن أن تقوض طرح اللقاح"، لافتا إلى أن "الإشارات الأولية كانت مشجعة".


وتابع: "هناك دليل على أن الإجراءات التي نتخذها، سواء تعزيز تعقب الاتصال، والإجراءات الأكثر صرامة على الحدود، تعمل جيدا وتساعد في مواجهة جائحة كورونا، ولدينا الآن يقظة أقوى بكثير".


وكشف رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، عن موعد تطعيم جميع سكان البلد الأوروبي - الذي خرج من عباءة الاتحاد الأوروبي وفق بريكست - بما فيهم كبار السن والشباب جميع الفئات الوظيفية، قائلًا إن الأمر سيكون خلال أشهر، في صيف هذا العام، وفقًا لصحف بريطانية.


وقال جونسون إن موعد التطعيم لكل الناس سيبدأ من شهر يوليو المقبل، مؤكدًا بذلك قدرة حكومته على توفير اللقاح خلال هذا الموعد.
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