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توك شو

حنان يوسف: توقفت عن الفن لفترة ولم أكن أتوقع العودة .. لهذا السبب

الأحد 21/فبراير/2021 - 04:35 م
الفنانة حنانة يوسف
الفنانة حنانة يوسف
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نورهان رأفت
أكدت الفنانة حنان يوسف ، أنها لم تكن ترغب بالشهرة من وراء الفن، لكن عملها كممثلة كان سببه حبها للفن.

ولفتت الفنانة حنان يوسف ، خلال استضافتها في برنامج "السفيرة عزيزة ، ةالمذاع على فضائية "دي إم سي " ، أن سبب إنقطاعها عن الفن لفترة ، كان لرعاية أبنها المولود لأنها لم تكن ترغب في جلب مربيات .

وأشارت إلى أنها لم تكن تتوقع أن تعود إلى التمثيل ، وكانت في تلك الفترة تعمل في إستديو لإنتاج أفلام "ديزني".

وأضافت أن المخرج خيري بشارة ، الذي أكتشفها أصر على قيامها بدورها الأول في التمثيل ، على الرغم من خجلها ورفضها في البداية.

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