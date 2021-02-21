حنان يوسف: توقفت عن الفن لفترة ولم أكن أتوقع العودة .. لهذا السبب

أكدت الفنانة حنان يوسف ، أنها لم تكن ترغب بالشهرة من وراء الفن، لكن عملها كممثلة كان سببه حبها للفن.





ولفتت الفنانة حنان يوسف ، خلال استضافتها في برنامج "السفيرة عزيزة ، ةالمذاع على فضائية "دي إم سي " ، أن سبب إنقطاعها عن الفن لفترة ، كان لرعاية أبنها المولود لأنها لم تكن ترغب في جلب مربيات .





وأشارت إلى أنها لم تكن تتوقع أن تعود إلى التمثيل ، وكانت في تلك الفترة تعمل في إستديو لإنتاج أفلام "ديزني".





وأضافت أن المخرج خيري بشارة ، الذي أكتشفها أصر على قيامها بدورها الأول في التمثيل ، على الرغم من خجلها ورفضها في البداية.



