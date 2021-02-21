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رياضة

الأهلي لصدي البلد: لم يصلنا شيء رسمي عن استكمال مباريات الموسم الماضي لدوري اليد

الأحد 21/فبراير/2021 - 05:09 م
صدى البلد
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محمد سمير
كشفت مصادر خاصة أن الأهلي لم يتلق أي شيء رسمي بشأن مواعيد إقامة مباريات استكمال الموسم الماضي 2019-2020 لدوري المحترفين المصري للرجال لكرة اليد.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لصدي البلد اليوم إن الأهلي لم يتلق أي شيء رسمي حول هذا الأمر.

وأضاف: "لم يصلنا شيء رسمي حتي الأن..ننتظر الأخطار وبعدها سندرس الأمر.

وأوضح :" لن نشغل أنفسنا بالأمر لدينا مواجهتين هامتين يومي الخميس والجمعة بمسابقة الدوري الحالية..هدفنا زيادة معدلات التركيز لدي اللاعبين".

وتابع:" لن نتحدث عن شيء قبل الأسبوع المقبل بعد الانتهاء من مواجهتي الخميس والجمعة ثم سيكون هناك توقف طويل ".

وأعلن الاتحاد المصري لكرة اليد جدول مباريات استكمال الموسم الماضي 2019-2020 لدوري المحترفين المصري للرجال لكرة اليد.
وستقام المباريات فى بداية شهر إبريل يومي 1 و 2 
مباريات يوم الخميس الموافق 1/4/2021 
سيواجه النادي الأهلي نظيره نادي طلائع الجيش
سيواجه نادي الزمالك نظيره نادي سبورتنج
 سيواجه نادي الأوليمبي نظيره نادي هليوبوليس
وأخيرا سيواجه نادي سموحة نظيره نادي البنك الأهلي

مباريات الجمعة الموافق 2/4/2021 

 سيواجه نادي الجيش نظيره نادي الأوليمبي
سيواجه نادي سبورتنج نظيره نادي سموحة 
سيواجه نادي هليوبوليس نظيره نادي البنك الأهلي
والختام سيكون مع لقاء القمة بين الأهلي  والزمالك 


وسيتم استكمال مباريات الموسم الماضي لكره اليد بنفس شروط  المسابقة خلال هذا الموسم لتحقيق المساواة بين جميع الفرق

وجاء ذلك بعد الخطاب الذي أرسله نادي الزمالك أمس لاستكمال بطولتي الدوري والكاس لموسم 2019/2020

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