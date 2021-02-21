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أخبار العالم

"الرئاسي" و"الحكومة" الليبيان يبحثان عمل اللجنة العسكرية ورحيل المرتزقة من ليبيا

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:57 م
صدى البلد
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أ ش أ

بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الأحد في طرابلس، مع أعضاء اللجنة العسكرية "5+5" التابعة لما تُسمى "حكومة الوفاق"، بحضور رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد الدبيبة، وعضوي المجلس موسى الكوني وعبد الله اللافي، مستجدات ما توصلت إليه اللجنة العسكرية بشأن تنفيذ كافة بنود وقف إطلاق النار الموقع في جنيف بسويسرا.
وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن الاجتماع تطرق إلى بحث العديد من الملفات؛ من بينها فتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب والجنوب، ورحيل كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، إلى جانب بحث سبل توحيد المؤسسة العسكرية.

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