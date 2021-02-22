ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ميجاترون لـ ابيوسف تريند رقم 5 على يوتيوب

الإثنين 22/فبراير/2021 - 01:12 ص
صدى البلد
Advertisements
آيه عاطف
تصدرت أغنية "ميجاترون" لـ ابيوسف، تريند رقم  5 على موقع "اليوتيوب" خلال الساعات القليلة الماضية.

تقول كلمات الأغنية: "‎ماتتكلمش .. ماتتفلسفش .. ده مش لقاء .. ماتافلمش .. لو رد فعلي كان شديد .. ماتستسلمش .. ممكن تكون عليك العين بس انا الرمش .. فاضل كام برسينت .. اعمل مالهند".

‎وتتابع الكلمات:" انا كينج انت كن .. احط عليكو بترينج .. و شب شب .. مش بعمل ن مر .. مش بقول نو كت .. معاك و مسندل .. حد الركب .. شاور جيللي .. فليفر موكا .. كله ييجي على حجرة".

‎وتضم :" اسمي ع الشيك شيك شيك .. كلها بشيط.. شيط.. شيطً .. في الشارع يعملولي بيب بيب بيب .. مكوة على البيت .. بنزل احرق .. واصفي الدم ‎من اللحمة .. واسيب العلامة زي الوحمة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

حمو بيكل وعمر كمال يتصدران تريند بعد خلافاتهما

باب الجمال لـ محمد منير تريند رقم 2 على اليوتيوب

تريند يوتيوب| حمزة نمرة يطيح بـ محمد منير وأحمد سعد.. تفاصيل

عودة بعد الاعتزال.. مروان بابلو يتصدر تويتر بعد غياب طويل

أغنية ليلى لـ المغيني وهيكل توينز تريند رقم 4 على اليوتيوب

مطربو الراب يتصدرون تريند اليوتيوب .. تفاصيل

ترشيحاتنا

لقطة مهارية.. رمضان صبحي يسجل هدفا عالميا لـ بيراميدز في شباك بطل كوت ديفوار

سفير مصر في تنزانيا: الرطوبة في دار السلام أثرت على لاعبي الأهلي

مصدر أمني يكذب الإخوان.. لا صحة لتعرض أحد نزلاء سجن جمصة لانتهاكات

إصابة 3 وزراء بـ كورونا.. تعرف عليهم ..فيديو

حجز المنتج محمد مشيش لحين عرضه على المحكمة

وزير الرياضة يكشف أسباب تأخر بعثة الزمالك وكيفية حل الأزمة

Advertisements

مصر تصدر بيانا بشأن حادث تحطم طائرة عسكرية في نيجيريا

بسبب فرجاني ساسي.. «الحدث اليوم» توقف برنامج مي حلمي .. والإعلامية تعتذر لقناة الزمالك

بعد ظهور نوع جديد .. وزيرة الصحة تعلن عن حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال في مارس المقبل

رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف: لم نضع سيناريوهات للتعامل مع كورونا في المساجد خلال رمضان.. فيديو

لقطة مهارية.. رمضان صبحي يسجل هدفا عالميا لـ بيراميدز في شباك بطل كوت ديفوار

عاجل.. ننفرد بمفاجأة تشكيل الأهلي في مواجهة سيمبا التنزاني بدوري أبطال أفريقيا

خبير سوداني يكشف مفاجأة غير متوقعة عن سد النهضة

أمطار ورياح.. الأرصاد: موجة تقلبات جوية جديدة تضرب البلاد خلال 48 ساعة.. تفاصيل

النيابة الإدارية: انتهاء تحقيقات برج فيصل وإحالة 4 متهمين للمحاكمة العاجلة

نشرة أخبار العالم| الجيش المصري الأقوى عربيا.. مفاجأة بشأن سد النهضة.. ومحاولة اغتيال باشاغا

مصدر أمني يكذب الإخوان.. لا صحة لتعرض أحد نزلاء سجن جمصة لانتهاكات

اول تعليق من مرتضي منصور علي ازمة طائرة بعثة الزمالك المتجهة إلى السنغال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هدية عيد الحب من زوجها.. امرأة تنتزع قلب زرافة نادرة | فيديو

طريقة عمل طاجن الكفتة بـ 4 وصفات لوجبة مغذية ولذيذة

بمكونات من مطبخك .. أبسط 5 ماسكات للتخلص من الهالات السوداء