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مرأة

كيفية استخدام الكركم لعلاج ألم المفاصل

الإثنين 22/فبراير/2021 - 02:14 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
الكثير من الدراسات التى ظهرت مؤخرا أكدت أهمية الكركم فى علاج آلام المفاصل، خاصة عند الأشخاص الذين يعانون من هشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدى لما له من خصائص مضادة للالتهاب؛ لذا قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فوائد الكركم لعلاج الم المفاصل .

بعض الطرق المختلفة لاستخدام الكركم:

1. شاى الكركم بالزنجبيل

يتم إضافة ملعقة صغيرة من الزنجبيل والكركم إلى كوبين من الماء المغلى، وتركه لمدة 10-15 دقيقة ثم يضاف إليه القليل من العسل النقى. 

2. الكركم والتمر

يوضع قليل من خبة البركة، بذور الرشاد، كركم، زنجبيل داخل 7 حبات تمر تؤكل يوميا على الريق

3. حليب الكركم

ينصح الأطباء بتناول هذا المشروب على الأقل مرتين فى اليوم وهو من افضل العلاجات

4. كمادات الكركم بالزنجبيل

يتم تجهيز عجينة من الزنجبيل والكركم التى تخلط جيدًا ووضع هذه الكمادات الدافئة على المفصل المصاب وتركها لمدة من 20-30 دقيقة.
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