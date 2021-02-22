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حوادث

ضبط صاحب مخبز بلدي لاستيلائه على 50 بطاقة تموينية من مواطني سوهاج

الإثنين 22/فبراير/2021 - 06:46 ص
ضبط صاحب مخبز بلدي
ضبط صاحب مخبز بلدي لاستيلائه على 50 بطاقة تموينية
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أنغام الجنايني
تمكن ضباط شرطة التموين بمحافظة سوهاج من ضبط صاحب مخبز بلدي، بمركز جهينة؛ لتجميعه كمية من البطاقات التموينية بهدف الاستيلاء على المال العام وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة يفيد بتمكن ضباط وحدة التموين بدائرة المركز من ضبط (علي. ع. ز - ٢٦ سنة - صاحب مخبز بلدي - ويقيم بدائرة المركز)؛ لتجميعه كمية من البطاقات التموينية دون وجه حق بقصد إختلاس المال العام لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، وتم ضبط ٥٠ بطاقة تموينية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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