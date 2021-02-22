الإحصاء: 23.4 ٪ ارتفاعا في تكاليف العلاج على نفقة الدولة في 2019

القطاع الحكومي:



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وبلغ إجمالي عدد مستشفيات الجامعات 89 مستشفى عام 2019 وهو نفس العدد فى العام السابق .



وبلغ إجمالي عدد الأسرة في المستشفيات 92599 سريرًا عام 2019 مقابل 95683 سريرًا عام 2018 بإنخفاض بلغت نسبته 3.2٪



وبلغ إجمالي عدد الأطباء 116314 طبيبًا (بشريين/ أسنان) عام 2019 مقابل 113305 طبيبًا عام 2018 زيادة بلغت نسبته 2.7٪.



وبلغ اجمالي عدد هيئة التمريض 205183 ممرضًا عام 2019 مقابل 196686 ممرضًا عام 2018 بزيادة بلغت نسبتها 4.3 ٪.



في حين بلغ إجمالي عدد المنتفعين بالتأمين الصحي 56.883 مليون عام 2019 مقابل 55.581 مليون منتفعًا عام 2018 بزيادة بلغت نسبتها 2.3٪ .



ووصل إجمالي عدد مراكز الإسعاف إلى 1516 مركزًا عام 2019 مقابل 1464 عام 2018 بانخفاض بلغت نسبته 3.6٪ .



مستشفيات الوزارات الأخرى (تتضمن مستشفيات القطاع العام):



بلغ إجمالي عدد المستشفيات 28 مستشفى عام 2019 وهو نفس العدد فى العام السابق.



وبلغ إجمالي عدد الأسرة في المستشفيات 2761 سريرًا عام 2019 وهو نفس العدد فى العام السابق.



القطاع الخاص:





بلغ إجمالي عدد المستشفيات 1130 مستشفى عام 2019 مقابل 1157 مستشفى عام 2018 بإنخفاض بلغت نسبتها 2.3 ٪.





بلغ إجمالي عدد الأسرة في المستشفيات 35745 سريرًا عام 2019 مقابل 35320 سريرًا عام 2018 بزيادة بلغت نسبته 1.2٪.





بلغ اجمالي عدد الاطباء 31401 طبيبًا (بشريين/ اسنان) عام 2019 مقابل 30733 طبيبًا (بشريين/ اسنان) عام 2018 بزيادة بلغت نسبتها 2.2٪.





بلغ اجمالي عدد هيئة التمريض 22269 ممرضًا عام 2019 مقابل 22766 ممرضًا عام 2018 بإنخفاض بلغت نسبتها 2.2٪.







اقرأ أيضا.. الاسكان: تكليف أجهزة المدن الجديدة بمواصلة حملات إزالة التعديات والمخالفات وبلغ إجمالي عدد مستشفيات الجامعات 89 مستشفى عام 2019 وهو نفس العدد فى العام السابق .وبلغ إجمالي عدد الأسرة في المستشفيات 92599 سريرًا عام 2019 مقابل 95683 سريرًا عام 2018 بإنخفاض بلغت نسبته 3.2٪وبلغ إجمالي عدد الأطباء 116314 طبيبًا (بشريين/ أسنان) عام 2019 مقابل 113305 طبيبًا عام 2018 زيادة بلغت نسبته 2.7٪.وبلغ اجمالي عدد هيئة التمريض 205183 ممرضًا عام 2019 مقابل 196686 ممرضًا عام 2018 بزيادة بلغت نسبتها 4.3 ٪.في حين بلغ إجمالي عدد المنتفعين بالتأمين الصحي 56.883 مليون عام 2019 مقابل 55.581 مليون منتفعًا عام 2018 بزيادة بلغت نسبتها 2.3٪ .ووصل إجمالي عدد مراكز الإسعاف إلى 1516 مركزًا عام 2019 مقابل 1464 عام 2018 بانخفاض بلغت نسبته 3.6٪ .مستشفيات الوزارات الأخرى (تتضمن مستشفيات القطاع العام):بلغ إجمالي عدد المستشفيات 28 مستشفى عام 2019 وهو نفس العدد فى العام السابق.وبلغ إجمالي عدد الأسرة في المستشفيات 2761 سريرًا عام 2019 وهو نفس العدد فى العام السابق.بلغ إجمالي عدد المستشفيات 1130 مستشفى عام 2019 مقابل 1157 مستشفى عام 2018 بإنخفاض بلغت نسبتها 2.3 ٪.بلغ إجمالي عدد الأسرة في المستشفيات 35745 سريرًا عام 2019 مقابل 35320 سريرًا عام 2018 بزيادة بلغت نسبته 1.2٪.بلغ اجمالي عدد الاطباء 31401 طبيبًا (بشريين/ اسنان) عام 2019 مقابل 30733 طبيبًا (بشريين/ اسنان) عام 2018 بزيادة بلغت نسبتها 2.2٪.بلغ اجمالي عدد هيئة التمريض 22269 ممرضًا عام 2019 مقابل 22766 ممرضًا عام 2018 بإنخفاض بلغت نسبتها 2.2٪.

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين "النشرة السنوية لإحصاءات الخدمات الصحية" لعام 2019 .وأوضحت النشرة عددا من المؤشرات الإحصائية منها :العلاج على نفقة الدولة:بلغ إجمالي عدد المرضى الذين تم علاجهم على نفقة الدولة بالخارج والداخل 3.625 مليون مريض بتكلفة 10.375 مليار جنيه عام 2019 مقابل 2.632 مليون مريض بتكلفة 8.410 مليار جنيه عام 2018 بزيادة بلغت نسبتها 23.4٪ في تكاليف العلاج.بلغ إجمالي عدد المستشفيات 652 مستشفى عام 2019 مقابل 691 مستشفى عام 2018 بإنخفاض بلغت نسبتها 5.6 ٪ .