شعبة المحاجر والرخام: ٢٥٪‏ تخفيضات للأسعار لدعم تطوير القرى

مصلحة الضرائب: غدا المهلة الأخيرة لقانون التجاوز عن مقابل التأخير.. وإعادة تشكيل 19 مكتب إرشاد ضريبي بالغرف التجارية.. وتقديم الدعم والتيسير للممولين خلال موسم الإقرارات