شعبة المحاجر والرخام: ٢٥٪‏ تخفيضات للأسعار لدعم تطوير القرى

عقدت شعبة مستغلي المحاجر والرخام والجرانيت بالغرفة التجارية بالقاهرة،اجتماعا مع مسئولي مكتب الارشاد الضريبي برئاسة محمد عبدالله والدكتور ثروت عبدالباقي وكيل وزارة بقطاع المعلومات لشرح المنظومة الجديدة للتسجيل الضريبي الالكتروني من ضرائب عامة وكسب عمل وكيفية التسجيل بالمنطومة الجديدة.
وقال محمد عارف، رئيس الشعبة خلال الاجتماع،إنه سيتم التعاون مع الجهات المسئولة عن تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير القرى المصرية، وسيتم التنسيق تحت مظلة الغرفة التجارية برئاسة المهندس ابراهيم العربي.
وأوضح أن الشعبة ستقدم تخفيضات بنسبة ٢٥٪ بالنسبة للأسعار، وكذلك سيضاف خدمة التوصيل التركيب المجاني للقري المشاركة في المبادرة، مشيرا الي ان هذه مساهمة من الغرفة التجارية وشعبة المحاجر والرخام والجرانيت نوع من المشاركة المجتمعية لتخفيف الاعباء عن الحكومة، وان يكون للقطاع الخاص دور فعال لمساندة الدولة في تطوير القري.
أقرأ ايضا..بدء تسليم خطابات التخصيص لـ300 مستثمر صناعي بالمجمعات الـ 7 الجديدة
وأشار عارف، الي انه تم تشكيل لجنة للمعارض المحلية والدولية برئاسة حنان اسماعيل لتكون مهمتها تنشيط المبيعات داخليا وكسر حالة الركود التي يعانيها القطاع، بالاضافة الي تسويق المنتجات المصرية من الرخام والجرانيت عالميا لزيادة الصادرات المصرية وتوفير عملة صعبة للبلاد.
وقالت حنان عثمان رئيسية لجنة المعارض، خلال الاجتماع، إنه سيتم إرسال بعثات تسويقية للدول الافريقية خاصة دولة روندا التي يقع في محيطها ٥ دول أفريقية لديها أسواق كبيرة
وأضافت أنه سيتم عمل خصومات لاعضاء الشبعة بنسبة ١٠٪ بمعرض البيج 5 ومعرض لسلطنة عمان، وتم الاتفاق علي معرض اخر ابريل المقبل بإمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية.
وقال محمد عارف، رئيس الشعبة خلال الاجتماع،إنه سيتم التعاون مع الجهات المسئولة عن تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير القرى المصرية، وسيتم التنسيق تحت مظلة الغرفة التجارية برئاسة المهندس ابراهيم العربي.
وأوضح أن الشعبة ستقدم تخفيضات بنسبة ٢٥٪ بالنسبة للأسعار، وكذلك سيضاف خدمة التوصيل التركيب المجاني للقري المشاركة في المبادرة، مشيرا الي ان هذه مساهمة من الغرفة التجارية وشعبة المحاجر والرخام والجرانيت نوع من المشاركة المجتمعية لتخفيف الاعباء عن الحكومة، وان يكون للقطاع الخاص دور فعال لمساندة الدولة في تطوير القري.
أقرأ ايضا..بدء تسليم خطابات التخصيص لـ300 مستثمر صناعي بالمجمعات الـ 7 الجديدة
وأشار عارف، الي انه تم تشكيل لجنة للمعارض المحلية والدولية برئاسة حنان اسماعيل لتكون مهمتها تنشيط المبيعات داخليا وكسر حالة الركود التي يعانيها القطاع، بالاضافة الي تسويق المنتجات المصرية من الرخام والجرانيت عالميا لزيادة الصادرات المصرية وتوفير عملة صعبة للبلاد.
وقالت حنان عثمان رئيسية لجنة المعارض، خلال الاجتماع، إنه سيتم إرسال بعثات تسويقية للدول الافريقية خاصة دولة روندا التي يقع في محيطها ٥ دول أفريقية لديها أسواق كبيرة
وأضافت أنه سيتم عمل خصومات لاعضاء الشبعة بنسبة ١٠٪ بمعرض البيج 5 ومعرض لسلطنة عمان، وتم الاتفاق علي معرض اخر ابريل المقبل بإمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية.