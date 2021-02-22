المشدد 7 سنوات لـ عامل بتهمة حيازة حشيش في البساتين

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، عامل بالسجن المشدد 7 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه لاتهامه بحيازة 50 قطعة حشيش مخدر للاتجار فيها في البساتين.





صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي وخالد عبد الغفار النجار الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.





كشف أمر الإحالة قيام المتهم عمر سالم، 37 سنة، عامل بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.





وأضافت تحريات الضابط بقسم شرطة البساتين أحمد محمد سمير أنه نفاذا لإذن النيابة العامة الصادر بحق المتهم فانتقل حيث أيقن بتواجده فضبطه وبحوزته حقيبة بداخلها 50 قطعة من جوهر الحشيش وبتفتيشه عثر على هاتفين محمول وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتفين المحمول للتواصل مع عملائه.