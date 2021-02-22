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رياضة

5 تحديات تواجه لجنة عبدالعزيز في الزمالك

الإثنين 22/فبراير/2021 - 06:00 م
المستشار عماد عبدالعزيز
المستشار عماد عبدالعزيز رئيس اللجنة المؤقتة بالزمالك
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منتصر الرفاعي
تواجه اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك برئاسة المستشار اللواء عماد عبدالعزيز العديد من التحديات فى الفترة القادمة للحفاظ على حالة الإستقرار التى تحظى بها القلعة البيضاء .

ويرصد صدى البلد 5 تحديات تواجه لجنة عبدالعزيز فى الزمالك خلال الفترة القادمة :

- التحدى الأول : الحجز على أرصدة النادى فى البنوك 

تعد أزمة حجز مصلحة التأمينات الإجتماعية على أرصدة النادى فى البنوك فى مقدمة التحديات الخمس التى تواجها اللجنة القضائية حيث تسعى جاهدة بعد تدخل وزير الشباب والرياضة مع مسئولى مصلحة التأمينات لفك الحجز على أرصدة الزمالك فى البنوك حتى تستطيع اللجنة الوفاء بإلتزامتها المالية تجاه العديد من القطاعات داخل وخارج القلعة البيضاء.

وكشف مصدر داخل الزمالك أن الساعات القليلة القادمة ستشهد فك الحجز على أرصدة النادى بالبنوك بعد التوصل لإتفاق مع التأمينات على جدولة مستحقاتها لدى القلعة البيضاء .

- التحدى الثانى : صرف مستحقات العاب الصالات 

تسعى اللجنة القضائية والمكتب التنفيذي جاهدة لصرف المستحقات المتأخرة لفرق السلة والطائرة واليد .

- التحدى الثالث : التجديد لساسى 
يعد ملف التجديد للدولى التونسى فرجانى ساسى من الملفات ذات الأهمية القصوى للجنة لما يمثله اللاعب من قوة هائلة على المستوى الفني والأخلاقي داخل الفريق الأبيض .

وتسابق اللجنة الزمن لتوفير مقدم عقد تجديد فرجانى ساسى مع محاولات مضنية لاقناعه بتخفيض طلباته المالية خاصة ان يرغب فى الحصول على ما يقرب من 2 ونصف مليون يورو سنويا وهو الأمر الذى ترى اللجنة استحالة الوفاء به .

- التحدي الرابع : تجديد عقد عبدالله جمعة 

ينتهى تعاقد عبدالله جمعة ظهير أيسر الزمالك مع النادى الأبيض بنهاية الموسم وترغب اللجنة فى فتح باب المفاوضات مع اللاعب لتجديد تعاقده خوفا من رحيله لخوض تجربة الإحتراف الخليجى بعد تصريحات حازم فتوح وكيل اللاعبين .

- التحدى الخامس : هيكلة قطاع الناشئين 

تواجه اللجنة تحديا كبيرا فى قطاع الناشئين الذى يعج بالعاملين خاصة فى القطاع الإدارى للقطاع وترغب اللجنة فى تخفيض الأعداد حتى تستطيع الوفاء بالإلتزمات المالية من مرتبات بجانب أن هناك الكثيرون الذين لا يحتاج القطاع لجهودهم  ونفس الأمر فى الجهاز الإدارى للفريق الأول لكرة القدم .
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