رجب عمران: دخلت في أجواء سيراميكا كليوباترا سريعا

قال رجب عمران، مهاجم سيراميكا كليوباترا، إنه سعيد بفوز فريقه على غزل المحلة بالمباراة التي جمعت بينهما مساء الإثنين ببطولة كأس مصر.

وأضاف رجب عمران، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن سيراميكا كليوباترا حقق فوزا صعبا على غزل المحلة، أحد أعرق الفرق وتقدم خطوة بالبطولة".





وأكمل:" دخلت في أجواء سيراميكا كليوباترا سريعا، بسبب دعم الإدارة والجهاز الفني لي، والحمد لله تمكنت من تسجيل أول أهدافي مع الفريق".





وتابع :" أنا سعيد بالهدف الذي سجلته بالمباراة، لقد منحنا الثقة وفتح الطريق أمامنا للفوز بالمباراة، لقد لعبت في عدة مراكز، وأستطيع تقديم دائما الحلول المختلفة".



