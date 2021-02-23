ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رجب عمران: دخلت في أجواء سيراميكا كليوباترا سريعا

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 01:23 ص
رجب عمران
رجب عمران
Advertisements
عبدالله هشام
قال رجب عمران، مهاجم سيراميكا كليوباترا، إنه سعيد بفوز فريقه على غزل المحلة بالمباراة التي جمعت بينهما مساء الإثنين ببطولة كأس مصر.
وأضاف رجب عمران، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن سيراميكا كليوباترا حقق فوزا صعبا على غزل المحلة، أحد أعرق الفرق وتقدم خطوة بالبطولة".

وأكمل:" دخلت في أجواء سيراميكا كليوباترا سريعا، بسبب دعم الإدارة والجهاز الفني لي، والحمد لله تمكنت من تسجيل أول أهدافي مع الفريق".

وتابع :" أنا سعيد بالهدف الذي سجلته بالمباراة، لقد منحنا الثقة وفتح الطريق أمامنا للفوز بالمباراة، لقد لعبت في عدة مراكز، وأستطيع تقديم دائما الحلول المختلفة".

وشدد :" نتمنى العبور إلى نهائي كأس مصر، وطموحنا الوصول لأبعد نقطة بالبطولة، واللاعبون جميعا على قلب رجل واحد، ومنظومة سيراميكا كليوباترا دائما ما تقدم الدعم لنا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

هيثم شعبان يعلن قائمة سيراميكا كليوباتر استعدادا لغزل المحلة

الدوري الممتاز.. سيراميكا كليوباترا يسعى لاقتحام المربع الذهبي عبر بوابة المحلة

الدوري الممتاز| سيراميكا كليوباترا يتقدم على غزل المحلة بهدف ريان في الشوط الأول.. فيديو

قائمة سيراميكا كليوباترا استعدادا لمواجهة غزل المحلة في كأس مصر

سيراميكا كليوباترا يواجه غزل المحلة اليوم في كأس مصر

سيراميكا كليوباترا يتعادل سلبيا أمام غزل المحلة في الشوط الأول بكأس مصر

ترشيحاتنا

بعد الهزيمة من أسوان .. حسام حسن يستبعد خمسة لاعبين من تشكيل الاتحاد أمام دجلة

الأرصاد الجوية تكشف عن موعد سقوط الأمطار.. فيديو

رئيس مصلحة الشهر العقارى يشرح طريقتين لتسجيل العقارات بعد 6 مارس

أهالي عزبة أبوزيد في الشرقية يعانون من تدني الخدمات

عملنا فرحين.. علا رشدي: احتفظت بقطعة من تورتة الفرح لمدة 7 سنوات.. فيديو

أبرزها انتهاء الخدمة والعجز والسن .. 6 حالات تمنحك معاشا شهريا وفقا للقانون

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 وحدات إنقاذ لانتشال الغرقى.. 10 وفيات ومصابين في حادث غرق مركب الإسكندرية

150 نسخة فقط .. الوحش ريماك C TWO يعاود الانطلاق

بينها خاتم نادر.. سرقة مجوهرات أميرة عربية في لندن على يد خادمتها | صور