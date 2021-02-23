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التضامن: التمكين الاقتصادي للمواطن المصري شعارنا للفترة المقبلة.. فيديو

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 10:51 ص
نيفين القباج
نيفين القباج
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ياسمين القصاص
وجهت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تحية لجميع العارضين في معرض ديارنا، قائلة إن وراء كل عارض مجموعة من الاسر تعمل معه، حيث أن هذا المعرض يضم 360 عارضا، لافتة إلى أن يكون التمكين الاقتصادي هو الشعار الأساسي لوزارة التضامن الاجتماعي خلال الفترة القادمة، منوها إلى أن يطلق على هذا المعرض اسم  " مصر بتتكلم حرفي"، معقبًا: " الحرف التراثية شيء عظيم نسبا للوزارة على المستوى الحرفي التراثي والبيئي وليس على المستوى الاقتصادي فقط".

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال حوارها لها من داخل معرض ديارنا المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن معظم منتجات هذا المعرض تكون من خامات صديقة للبيئة، حيث أنها تتوفر و تلائم مع المناطق الريفية وأهالي الريف، حيث أن يستطيع أهل الريف صناعة تلك المنتجات داخل منازلهم بسهولة.

وأكدت "القباج"، أن جميع أفراد الريف المصري تتعاون معا في العمل، كما أن معظم أفراد أسر أهل الريف يتوارثون البراعة في هذه الحرف أب عن جد، متابعا أن أهل الريف تجمعهم علاقة جيدة مع المنتج تظهر في تطويرهم للمنتجات.

وأشارت"القباج"، إلى أن معرض ديارنا يضم أسر من كافة الجمهورية، وذلك بعد مراعاة الوزارة على التوزيع الجغرافي الجيد، كما أن الوزارة تشدد على تمثيل حرفي وتراثي من مختلف المحافظات.

 وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن ينضم أيضا عارضين من سوهاج والأقصر وأسوان وحلايب وشلاتين ومرسى مطروح وسيناء والقاهرة القديمة، وحتى ما يميز هذا المعرض اشتراك العديد من الاشخاص ذوي الاعاقة سواء كانت الإعاقات الذهنية والحركية.
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