برلماني: مبادرة "حياة كريمة" أبلغ رد على منظمات حقوق الإنسان المشبوهة

قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الدولة المصرية والقيادة السياسية لا تدخر أي مجهود في توفير كامل أوجه الدعم وحرية العمل لمنظمات المجتمع المدني، وتوفير البنية التشريعية الراسخة لذلك، كما ان ملف حقوق الإنسان يحظى باهتمام كبير، سواء فى الصحة، التعليم، توفير حياة كريمة للمواطنين، وغيرها من متطلبات الحياة.





وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مبادرة حياة كريمة واحدة من أهم وأبرز الملفات التي تهدف لتوفير حياة كريمة للفئات الأولى بالرعاية، وغير القادرين، متسائلا:" أليس هذا فى صميم حقوق الإنسان؟، إلى جانب الصحة وما تشهده المنظومة من طفرة كبيرة، أليس تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل واحدا من أبرز الملفات فى مجال حقوق الإنسان، لماذا لا ترى المنظمات المشبوهة هذه الإنجازات على الأرض.



