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أخبار العالم

حقيقة زواج صافيناز بوزير في دولة عربية

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 06:29 م
صافيناز
صافيناز
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محمد عثمان
ردت السفارة اليمنية في القاهرة، اليوم الثلاثاء، على مزاعم زواج وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، بالراقصة الأرمينية المقيمة في مصر صافيناز.

وقال المستشار الإعلامي للسفارة اليمنية بالقاهرة، بليغ المخلافي، في تصريح لموقع "إرم نيوز" إن كل ما تم تداوله حول تلك الأنباء عار من الصحة،  مضيفًا أن "الحوثيين وراء تسريب هذا الخبر، بعد تصريحات الوزير ضدهم في وسائل الإعلام، خلال الفترة الماضية".

وأوضح المخلافي، أن الإرياني موجود ومستقر بين عدن والرياض، وأنه لا يأتي إلى القاهرة إلا في زيارات محدودة، لحضور الاجتماعات السياسية فقط.

ونفى المستشار الإعلامي للسفارة اليمنية معرفة الوزير بالراقصة من الأساس، مؤكدًا أن الموقع الذي نشر الخبر يتبع للحوثيين في الأساس.

وكانت إشاعات ترددت عن حصول صافيناز على حكم قضائي، من محكمة الأسرة بمحافظة الجيزة في مصر، ضد زوجها وزير الإعلام والثقافة والسياحة بحكومة الجمهورية اليمنية، معمر الإرياني.

وأفادت تلك الإشاعات، أن الحكم الذي حصلت عليه صافيناز، يشمل إلزام المدعية برد العقارات والهدايا الثمينة التي حصلت عليها من المدعي عليه، وذلك قبل أن تنفي السفارة اليمنية الخبر كليًا.
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