محافظ مطروح يتفقد ازدواج طريق سيوة مرسى مطروح بتكلفة 2 مليار جنيه.. صور

تفقد اللواء خالد شعيب أعمال رصف وازدواج طريق سيوة مرسى مطروح والذى يتم تنفيذه تيسيرا لمواطنى واحة سيوة ودعما للأنشطة السياحية والزراعية بالواحة. محافظ مطروح أعمالتنفيذهللأنشطة









وأكد المحافظ أن الطريق يعد واحدا من أهم المشروعات القومية بطول ٣٠٠ كيلو متر، وبتكلفة تفوق المليارى جنيه والتى سيكون لها دور كبير فى جذب السياحة للواحة والمساهمة فى تصدير المنتجات الزراعية والتى تشتهر بها الواحة خاصة التمور والزيتون.









يذكر أن طريق سيوة كان يعد من أهم مشاكل الواحة والذى طالما نادى أهالي واحة سيوة بتطويرة نظرا لمعاناتهم فى الطريق لسوء حالته وحصد العديد من الأرواح لتسببه فى العديد من الحوادث.





كما تفقد أعمال رصف الطرق الداخلية بطول ٣٥ كيلو مترا، وتفقد بئر الطبو العميق لتوفير مياه الرى للزراعات والمستهدف أن يقوم برى حوالى٤٠٠ فدان والذى يأتى في إطار خطة الدولة لتطوير قطاع الرى بسيوة.





كما تفقد بئر منطقة الأمهات جنوب جبل الدكرور لتوفير مياه الشرب لأهالي سيوة، وتبلغ طاقته الإنتاجية ٣٥٠ م٣ ساعة بتكلفة مالية تقدر بحوالى ٧ ملايين جنيه من صندوق المحافظة وتنفيذ جهاز التعمير، وجار تنفيذ الخط الناقل من البئر حتى محطة المعالجة بطول ١٣٠٠م .





رافق المحافظ خلال الجولة العميد عصام عبدالغنى رئيس مركز ومدينة سيوة، والكيميائى على حيده عبدالرحمن مدير فرع شركة مياه الشرب بسيوة، والشيخ عمر راجح، وحمزة منصور مقرر اللجنة الدائمة لادارة مياه الرى.





من ناحية أخرى تفقد محافظ مطروح واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، مصنع تعبئة المياه الطبيعية بسيوة ومصنع إنتاج الزيت وزيت الزيتون ومصنع إنتاج الملح، يرافقهما اللواء ياسر الجمال رئيس مجلس إدارة شركة صافى، واللواء خالد عبد الرحيم مدير عام شركة صافي، والنائبة فتحية السنوسي عضو مجلس النواب ورئيس مدينة سيوة وعدد من مشايخ وعواقل سيوة.





ورحب مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالحضور، مؤكدا على التعاون المستمر مع محافظة مطروح، ومشيرا إلى توسعة حجم المشروعات التى يقوم بها الجهاز بسيوة وأهميتها الإنتاجية والاقتصادية، مع وعد بالمشاركة في المشروعات المستقبلية لتنمية الواحة بما يعود على أهلها بالخير.





بينما وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر لمدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة مع الترحيب بمزيد من المشروعات بمدن مطروح من أجل توفير مزيد من الخدمات وفرص العمل لأبناء المحافظة.