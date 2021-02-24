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أخبار البلد

اتحاد الدواجن: قرار وقف استيراد اللحوم البيضاء من الخارج يحمي الصناعة الوطنية

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 04:11 م
صدى البلد
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صدى البلد
قال الاتحاد العام لمنتجي الدواجن إن اللجنة الوزارية الخاصة بالموافقات الاستيرادية للدواجن المجمدة وأجزائها ومصنعاتها، عقدت اجتماعا أمس بحضور كل الجهات المختصة بالدواجن من وزارة التموين والداخلية وقيادات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والأجهزة المعنية.

وأوضح الاتحاد، في بيان له اليوم ان اللجنة ناقشت الموقف الحالي لصناعة الدواجن والخسائر التي يتكبدها المنتجون والمربون، وتأثير الكميات المستوردة من الدواجن المجمدة المعروضة بالسوق على المنتج المخلي، ومستقبل الصناعة الوطنية في حال استمرار دخولها البلاد، وما يسببه زيادة المعروض من اللحوم البيضاء في توقف المربين من الإقدام على الدخول في دورات إنتاجية جديدة للتربية خوفا من الخسائر التي يتعرض لها المربي واستنزاف طاقتهم في خسائر لا نهاية لها.

و أكدت اللجنة على اهمية دعم صغار المربين و وقف خسائرهم وتشجيع صغار وكبار المنتجين علي التوسع في إنشاء عنابر ومحطات جديدة حتي تستطيع الصناعة تلبية احتياجات المواطنين نتيجة زيادة استهلاك الفرد والزيادة السكانية.

وأشار الاتحاد إلى أن جميع الجهات المعنية أيدت مقترحات اعضاء اللجنة وخاصة الموافقة على وقف استيراد اي كميات من الدواجن او الاجزاء او المصنعات القادمة من الخارج في الفترة الحالية دعما للمنتج المحلي.

وثمن الاتحاد وقوف كافة الجهات المعنية مع صناعة الدواجن واستثماراتها عندما تم توضيح الأمر لهم وتأكيد حرصهم على حماية الصناعة الوطنية ودعم صغار المربين، وأصدر المهندس مصطفى الصياد نائب  وزير الزراعة قرارا بموافقة جميع الاعضاء بوقف كافة الموافقات الاستيرادية، دعما لصناعة الدواجن.

واكد المهندس محمود العناني رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن أهمية القرار في دعم الصناعة الوطنية للدواجن وترحيب كافة المربين بالقرار ، مطالبا اعضاء الاتحاد الإقدام على تريية دورات جديدة والاستمرار في  خطط التوسع تلبية للطلب المحلي من البروتين الداجني.
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