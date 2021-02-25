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تعليم

اليوم... المدينة الجامعية بحلوان تستقبل عودة الطلاب

الخميس 25/فبراير/2021 - 02:59 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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اسلام خالد
تستقبل المدينة الجامعية بجامعة حلوان اليوم عودة طلابها وقال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان أن عودة الطلاب والطالبات إلى المدن الجامعية  فى أماكنهم التي كانوا يقيمون بها قبل توقف الدراسة وذلك اعتبارًا من يوم الخميس الموافق ٢٥ فبراير ٢٠٢١ دون تحمل الطلاب والطالبات بالمدن الجامعية أي أعباء مادية عن الأيام المتبقية من شهر فبراير 2021 .

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وأشار رئيس جامعة حلوان إلى أنه تقرر عودة الطلاب والطالبات إلى نفس الغرف التي كانوا يسكنونها قبل توقف الدراسة مع اتباع نفس التعليمات والإجراءات الاحترازية التي كانت تُتبع في الفصل الدراسي الأول. 

وأوضح الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن عمليات التطهير والتعقيم مستمرة مع اتباع قواعد التباعد الاجتماعي للحفاظ على سلامة الطلاب عند عودتهم ، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، لضمان سلامة جميع الموجودين داخل الحرم الجامعي خلال فترة الامتحانات، وتهيئة المناخ والبيئة المناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم  . 

بعد قرارات الأعلى الجامعات.. تعرف على الموعد النهائي لعودة الطلاب المدينة الجامعية بحلوان

قال الدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، أنه تقرر عودة الطلاب والطالبات إلى المدن الجامعية  فى أماكنهم التي كانوا يقيمون بها قبل توقف الدراسة اعتبارًا من يوم الخميس القادم الموافق 25 فبراير 2021 .

وصرح الدكتور الرفاعي فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد" أن  عمليات التطهير والتعقيم مستمرة مع اتباع قواعد التباعد الاجتماعي للحفاظ على سلامة الطلاب عند عودتهم ، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، لضمان سلامة جميع الموجودين داخل الحرم الجامعي خلال فترة الامتحانات، وتهيئة المناخ والبيئة المناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم  . 

 وعقد المجلس الأعلى للجامعات، اجتماعه الدوري صباح يوم السبت، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد لطيف، أمين عام المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة حلوان بالقاهرة.

وأكد المجلس، بدء الفصل الدراسي الثاني، واستكمال أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 27 فبراير، تنفيذًا لقرار لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، على أن تستأنف الدراسة، وتستكمل أعمال الامتحانات طبقا للنظم واللوائح والجداول المُعلنة بالمعاهد والكليات بالجامعات.
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