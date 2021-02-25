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محافظات

جمال ساحر.. وقت الغروب بمحمية قارون في الفيوم يخطف الأنظار .. شاهد

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:59 ص
محمية قارون في الفيوم
محمية قارون في الفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود

تقع محمية قارون (بحيرة قارون ) بمحافظة الفيوم ، وهى إحد أكبر البحيرات الطبيعية فى مصر والعالم، و تعد من أعمق البحيرات، حيث يوجد بها أماكن تصل أعماقها إلى 15 مترًا ، والتى يبلغ مساحتها 55 ألف فدان، و تم  إعلانها محمية طبيعية عام 1989.


يقول الدكتور نبيل حنضل المستشار السياحى بالمحافظة : بحيرة قارون كانت من البحيرات  تمد بماء النيل أثناء الفيضان أيام الفراعنة، نظرًا لمستواها المنخفض عن سطح البحر (-45 مترًا)، وفى عهد فرعون مصر امنمحات الثالث (الأسرة المصرية الثانية عشر)،  أمر ببناء قناة إليها وسدين لتخزين مياه النيل فيها أثناء الفيضان، وطبقًا لما ورد فى مخطوطات هيرودوت عن تاريخ مصر القديم، كانت البحيرة تخزن المياه 6 أشهر، وتمد الأراضى بالمياه 6 أشهر وهى من أقدم البحيرات الطبيعية فى العالم وهى البقية الباقية من بحيرة موريس القديمة.


ويضيف أحمد عبد العال مدير عام منطقة أثار الفيوم  : توجود الكثير من الآثار التاريخية المهمة شمال بحيرة قارون تمثل التراث الحضارى الذى يتم استغلاله سياحيًا ويرجع تاريخه الى العصر الرومانى والفرعونى ومنطقة قارة الرصاص فى شمال شرق البحيرة ومنطقة الكنائس ودير أبو ليفه ، وجبل القطرانى ،  وهي منطقة صخرية من الحجر الجيري تحتوي علي حفريات ثديية هامة عمرها حوالي 3-10 مليون سنة

 

وأضاف عبد العال بأن الجزء الشمالى للبحيرة على منطقة جبل قطرانى التى أشتهرت عالميًا يتوافر رواسب حفرية بحرية ونهرية وقارية يرجع عمرها إلى حوالى 40 مليون سنة وهى منطقة صخرية من الحجر الجيرى تحتوى على حفريات ثديية عمرها حوالى 3 – 10 مليون سنة والتى ظهرت فيها حفريات أقدم قرد فى العالم يسمى ايجيبتوثكس الذى يوضح العلاقة فى حلقة تطور الأجناس وحيوان الأرسينيوثيريوم أى حيوان الفيوم القديم ( الذى يشبه الخرتيت فى الشكل ويختلف عنه فى وجود أربعة قرون ممتدة من الجمجمة وليس قرنين من الطبقة الجلدية ) كما يوجد أسلاف فرس النهر والدرافيل وأسماك القرش وأسلاف الطيور وبعض الأشجار المتحجرة .

 

ويضيف احمد السيد مرشد سياحى بالفيوم :تمثل المحاجر الفرعونية المعروفة بأسم ( ودان الفرس) بشمال قارون مظاهر جمالية متكاملة تتكون من عدة وحدات أثرية مترابطة فيما بينها والطريق المعبد الذى يبلغ طوله حوالى 11 كم وتعتبر تلك المحاجر من أقدم المحاجر التى يرجع تاريخها إلى حوالى 2500 سنة قبل الميلاد ويمكن اعتبار منطقة ودان الفرس من المناطق الهامة فى محمية قارون لثرائها بالتراث الطبيعى والثقافى .


كما تتميز محمية قارون تتميز ببيئة زراعية وأنشطة سياحية وصيد الأسماك مثل أسماك البلطى وأنواع منقولة وتأقلمت مثل أسماك البورى والدنيس والقاروص والحنش وسمك موسى وبعض اللافقاريات مثل الجمبرى الأبيض ويشتمل على مناطق تحتوى على آثار تاريخية مثل ( معبد قصر قارون – فيلادلفيا – واطفة ) كما توجد بعض المنشآت السياحية المقامة حول سواحل البحيرة، كما يوجد بعض القرى التى يشتغل أهلها بصيد الأسماك وبعض من البدو الرحل الذين يقومون برعى الأغنام والإبل بالمنطقة .

جمال ساحر.. وقت الغروب بمحمية قارون في الفيوم يخطف الأنظار .. شاهد
جمال ساحر.. وقت الغروب بمحمية قارون في الفيوم يخطف الأنظار .. شاهد
جمال ساحر.. وقت الغروب بمحمية قارون في الفيوم يخطف الأنظار .. شاهد
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