ينص على وجود مبررات.. النائبة سولاف درويش تعلق على قانون الأحوال الشخصية وتعدد الزوجات





واسترسلت "درويش" خلال حوارها ببرنامج "التاسعة" المذاع على قناة "الأولى الفضائية"، الجانب الغنساني ينص على ضرورة ان تعلم الزوجة بأن زوجها يريد الزواج حتى لا يتسبب لها ذلك مشاكل نفسيه، متابعةك يحدث نتيجة الزواج في السر مشاكل كثيرة منها عدم الإعتراف بالأطفال أو تقبلهم.





وتابعت: من جق الزوجة الثانية أن تعلم بأن هذا الرجل متزوج من قبل، معقبة: القانون ينص على وجود مبررات حتى تقبل الزوجة فكرة الزوجة الثانية شرط العدل بينهم كما نص القرآن الكريم.





وأوضحت أن القانون يمنح الزوجة حق طلب الطلاق في حالة عدم إنصاف الزوج لها، معقبة: يمكن أن ت\طلب الطلاق خلال أول عام بعد الزيجة الثانية.













قالت النائبة سولاف درويش، إن الشرع والإسلام إباح للرجل أن يتزوج أكثر من مرة، ولكنه أجاز اخبار الزوجة الاولى بنية زوجها.