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فن

إطلالة رياضية تبرز رشاقتها .. أحدث ظهور لـ ميرنا نور الدين من داخل الجيم

الخميس 25/فبراير/2021 - 06:14 ص
ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين
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رنا اشرف
نشرت الفنانة ميرنا نور الدين، صورة جديدة لها عبر خاصية " الاستوري" علي حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وظهرت ميرنا نور الدين في الصورة بإطلالة رياضية تبرز رشاقتها من داخل الجيم بعدما كانت تقوم بالتدريبات الرياضية.


يذكر أن أحدث أعمال ميرنا نور الدين، مسلسل "نصيبي وقسمتك" الذى قدمت فيه شخصية شريهان، في حكاية "حبيبتي من تخون" مع طارق صبري، ضمن سلسلة حكايات المسلسل.

وخاضت ميرنا سباق الدراما الرمضاني 2019 من خلال مسلسل هوجان، تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج سينرجى.

وشاركت ميرنا نور الدين في الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات" الذي تم عرضه مؤخرا. الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات" من بطولة هند عبد الحليم وأسماء جلال وميرنا نور الدين وهاجر أحمد، وحازم إيهاب وخالد منصور وتامر هاشم، مع استمرار الممثل رمزي لينر من الأجزاء السابقة، وإخراج مصطفى أبو سيف.

وأكدت الفنانة ميرنا نور الدين، أنها تركز في الفترة المقبلة في مجال السينما وتتمنى تقديم أدوار جديدة لم تقدمها قبل ذلك.

وأضافت نور الدين خلال لقاء لها لبرنامج صاحبة السعادة عبر فضائية dmc أنها قدمت عددا من الأعمال قبل مسلسل "فوق السحاب" منها مسلسل "تحت السيطرة" كما أنها قدمت" حكاية حبيبتى من تخون" في مسلسل نصيبى وقسمتك ونالت من خلاله ردود أفعال قوية.

وتابعت الفنانة ميرنا نور الدين أن بدايتها الحقيقية كانت مسلسل "فوق السحاب" والتي قدمت من خلاله دور سمكة وكان شهادة ميلادها في الفن وكان من أصعب الأدوار التي قدمتها.

وانتهت ميرنا نور الدين من تصوير الجزء الخامس من مسلسل "حكايات بنات" الذى يتم عرضه والعمل بطولة هند عبد الحليم، هاجر أحمد، أسماء جلال، أحمد كرارة، وتأليف ماريان هانى، ونهال سماحة، وإشراف على الكتابة الناقد أحمد شوقى، ومن إخراج مصطفى أبو سيف.
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