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وصول طائرة مصرية محملة بمساعدات طبية وغذائية إلى لبنان

الخميس 25/فبراير/2021 - 09:02 ص
لبنان
لبنان
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ياسمين القصاص
عرضت فضائية "إكسترا نيوز" اللقطات الأولى لوصول الطائرة المصرية المحملة بمساعدات طبية وغذائية إلى لبنان.


وصلت إلى مطار بيروت الدولي طائرة النقل العسكرية الرابعة والمحملة بشحنة مساعدات عاجلة تضمنت كميات كبيرة من المستلزمات الطبية والمواد الغذائية المقدمة من جمهورية مصر العربية إلى جمهورية لبنان الشقيقة.


من جهته، أعرب العميد طيار روجيه حلو، ممثل قائد الجيش اللبناني، عن عميق شكره وامتنانه للقيادة المصرية التي تواصل تقديم الدعم للشعب اللبنانى خلال تلك الفترة الحرجة من تاريخ لبنان.


وأكد  الدكتور حسين محيدلي، مستشار وزير الصحة اللبنانى، مدى أهمية تلك المساعدات فى مساندة قطاع الصحة اللبنانى لتجاوز آثار تلك الأزمة.  


تأتى تلك المساعدات تأكيدًا على عمق العلاقات والروابط التاريخية الراسخة بين البلدين، كما يأتي ذلك استكمالًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى باستمرار فتح الجسر الجوى من المساعدات العاجلة وتقديمها إلى الأشقاء فى الجمهورية اللبنانية لتجاوز آثار انفجار مرفأ بيروت.
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