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أخبار العالم

الكشف عن أعمال سرية داخل منشأة نووية إسرائيلية

الخميس 25/فبراير/2021 - 11:14 ص
منشأة نووية إسرائيلية
منشأة نووية إسرائيلية سرية
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سمر صالح
كشفت صورا التقطت بالأقمار الاصطناعية عن أعمال توسعة وتطوير تقوم بها إسرائيل في مفاعل ديمونة النووي وفقا لوكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية.

تظهر الصور التي حللتها وكالة أسوشيتد برس حفرة بحجم ملعب كرة قدم في ديمونا، ومن المحتمل أن يشير هذا العمق إلى بناء من عدة طوابق يقع الآن على بعد أمتار من المفاعل القديم في مركز شمعون بيرس للأبحاث النووية في صحراء النقب، بالقرب من مدينة ديمونا.

وقام العمال جنوب غرب المفاعل بحفر حفرة بطول 150 مترا وعرض 60 مترا ويمكن رؤية علامات الحفريات بالقرب من الموقع ومن الممكن أيضًا أن ترى قناة يبلغ طولها حوالي 330 مترًا تمر بالقرب من الحفريات في الحفرة.

يذكر أن المنشأة هي بالفعل موطن لمختبرات تحت الأرض عمرها عقود من الزمن، تعيد معالجة قضبان المفاعل المستهلكة للحصول على البلوتونيوم المستخدم في صنع الأسلحة لبرنامج القنبلة النووية الإسرائيلي.
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